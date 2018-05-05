Варфоломей пожаловался на давление противников украинской автокефалии

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Вселенский патриарх Варфоломей испытывает давление со стороны противников идеи предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом в Twitter написала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, она встретилась со вселенским патриархом Варфоломеем в стамбульском аэропорту "Ататюрк".

"В аэропорту "Ататюрк" неожиданно встретила Вселенского Патриарха Варфоломея. Поблагодарила за поддержку украинского народа. Он рассказал о давлении, которое испытывает со стороны противников идеи автокефалии Украинской православной церкви. Впрочем, это не помешает принять правильное решение", - написала Супрун.

Skip Twitter post by @usuprun В аеропорту Ататюрк, несподівано зустріла Вселенського патріарха Варфоломія. Подякувала за підтримку українського народу. Він розповів про тиск, який відчуває від противників ідеї автокефалії української православної церкви. Втім, це не завадить прийняти правильне рішення 🇺🇦 pic.twitter.com/Jq9L7tQwrf — Уляна Супрун (@usuprun) 4 мая 2018 г.

Впрочем, детали беседы Супрун раскрывать не стала.

22 апреля во Вселенском патриархате сообщили, что получили обращение с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви и анонсировали проведение консультаций по этому вопросу.

19 апреля президент Порошенко, Верховная Рада и архиереи пока еще неканонических украинских православных церквей (УПЦ КП и УАПЦ) обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании и предоставлении им автокефалии (независимости).

Петр Порошенко заявил, что Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Он надеется, что этот вопрос должен решиться к очередной годовщине крещения Киевской Руси в конце июля 2018 года.

Украинская православная церковь Московского патриархата - пока единственная каноническая в Украине - уже заявила, что президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада превысили власть и вмешиваются в дела церкви.

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