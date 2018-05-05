Варфоломей пожаловался на давление противников украинской автокефалии
Вселенский патриарх Варфоломей испытывает давление со стороны противников идеи предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
Об этом в Twitter написала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
По ее словам, она встретилась со вселенским патриархом Варфоломеем в стамбульском аэропорту "Ататюрк".
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"В аэропорту "Ататюрк" неожиданно встретила Вселенского Патриарха Варфоломея. Поблагодарила за поддержку украинского народа. Он рассказал о давлении, которое испытывает со стороны противников идеи автокефалии Украинской православной церкви. Впрочем, это не помешает принять правильное решение", - написала Супрун.
Впрочем, детали беседы Супрун раскрывать не стала.
22 апреля во Вселенском патриархате сообщили, что получили обращение с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви и анонсировали проведение консультаций по этому вопросу.
19 апреля президент Порошенко, Верховная Рада и архиереи пока еще неканонических украинских православных церквей (УПЦ КП и УАПЦ) обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании и предоставлении им автокефалии (независимости).
Петр Порошенко заявил, что Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Он надеется, что этот вопрос должен решиться к очередной годовщине крещения Киевской Руси в конце июля 2018 года.
Украинская православная церковь Московского патриархата - пока единственная каноническая в Украине - уже заявила, что президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада превысили власть и вмешиваются в дела церкви.