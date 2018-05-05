США воссоздали Второй флот из-за угрозы России
Военно-морские силы США заявляют о восстановлении существовавшего с 1950 года Второго флота, действовавшего в Западной Атлантике.
Причиной тому стало военное противостояние с Россией.
Главком американского флота адмирал Джон Ричардсон заявил, что флот, который был расформирован в 2011 году, возьмет на себя прежний регион ответственности - северную Атлантику и восточное побережье США.
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В своем заявлении Ричардсон говорит о том, что возрождение Второго флота происходит в условиях "соревнования сверхдержав".
"В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным", - сказал адмирал Ричардсон.
"Именно поэтому сегодня мы воссоздаем Второй флот, чтобы реагировать на эти изменения, особенно в Северной Атлантике".
Флот, который был расформирован в целях экономии, будет базироваться на его прежнем месте - в городе Норфолк, штат Вирджиния.
Министерство обороны США также объявило о том, что Вашингтон предложил разместить в Норфолке Объединённое командование силы НАТО в Атлантике, о создании которого недавно договорились члены альянса.
Россия увеличила свои военно-морские патрули в Балтийском море, в Северной Атлантике и Арктике, говорят официальные лица НАТО, а активность российских подводных лодок находится на самом высоком уровне со времен холодной войны.