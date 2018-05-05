"Он нам не царь": как в России протестуют против инаугурации Путина

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Акции протеста под лозунгом "Он нам не царь" организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального в различных городах России.

Мероприятия проходят против инаугурации президента Владимира Путина, которая должна состояться 7 мая.

Известно, что митингующие прошлись по улицам Москвы, Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Комосмольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска и Иркутска. В некоторых из них - происходят задержания активистов.

Российские СМИ пишут что, были задержаны более 120 человек. Массовые задержания были в Якутске и Красноярске.

В штабе Навального заявили, что митинги запланированы в 90 российских городах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти в центр Москвы в 14:00 (по Киевскому времени), несмотря на отсутствие разрешения от мэрии.

В большинстве сибирских городов акции протеста уже завершились.

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