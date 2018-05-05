"Он нам не царь": как в России протестуют против инаугурации Путина
Акции протеста под лозунгом "Он нам не царь" организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального в различных городах России.
Мероприятия проходят против инаугурации президента Владимира Путина, которая должна состояться 7 мая.
- Выборы президента РФ: россиян не пускают проголосовать в Киеве
- На акциях в Москве и Петербурге задержали более 700 человек
Известно, что митингующие прошлись по улицам Москвы, Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Комосмольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска и Иркутска. В некоторых из них - происходят задержания активистов.
Российские СМИ пишут что, были задержаны более 120 человек. Массовые задержания были в Якутске и Красноярске.
В штабе Навального заявили, что митинги запланированы в 90 российских городах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти в центр Москвы в 14:00 (по Киевскому времени), несмотря на отсутствие разрешения от мэрии.
В большинстве сибирских городов акции протеста уже завершились.
Новость обновляется ...