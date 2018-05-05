Антипутинские протесты: Навальный задержан, Пушкинскую площадь зачищают

На Пушкинской площади в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального и продолжаются аресты участников протестов. Об этом сообщает корреспондент русской службы Би-би-си.

Общее число задержанных пока неизвестно, но счет может идти на десятки, а то и сотни людей.

На видео, которое распространил штаб Навального, видно как несколько полицейских схватили Алексея Навального за руки и ноги и унесли в автозак.

Как сообщает корреспондент BBC в автозаках ОМОНа не хватает места для задержанных.

Полиция вклинивается в толпу цепью из 10-15 человек и выдергивает протестующих.

О точечных задержаниях сообщают также из Санкт-Петербурга.

Там несколько тысяч протестующие перекрыли Невский проспект.

Ранее сообщали о задержаниях протестующих в других городах России.

Российские СМИ пишут что, были задержаны более 120 человек. Массовые задержания были в Якутске и Красноярске.

Копірайт зображення Twitter / @teamnavalny

Акции протеста под лозунгом "Он нам не царь" организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального в различных городах России.

Мероприятия проходят против инаугурации президента Владимира Путина, которая должна состояться 7 мая.

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