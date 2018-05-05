Антипутинские протесты: Навальный задержан, Пушкинскую площадь зачищают
На Пушкинской площади в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального и продолжаются аресты участников протестов. Об этом сообщает корреспондент русской службы Би-би-си.
Общее число задержанных пока неизвестно, но счет может идти на десятки, а то и сотни людей.
На видео, которое распространил штаб Навального, видно как несколько полицейских схватили Алексея Навального за руки и ноги и унесли в автозак.
Как сообщает корреспондент BBC в автозаках ОМОНа не хватает места для задержанных.
Полиция вклинивается в толпу цепью из 10-15 человек и выдергивает протестующих.
О точечных задержаниях сообщают также из Санкт-Петербурга.
Там несколько тысяч протестующие перекрыли Невский проспект.
Ранее сообщали о задержаниях протестующих в других городах России.
Российские СМИ пишут что, были задержаны более 120 человек. Массовые задержания были в Якутске и Красноярске.
Акции протеста под лозунгом "Он нам не царь" организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального в различных городах России.
Мероприятия проходят против инаугурации президента Владимира Путина, которая должна состояться 7 мая.