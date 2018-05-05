В Азербайджане задержан мужчина, напавший на Мустафу Найема

Копірайт зображення МВС

В Азербайджане задержан Магомед-Амин Саитов - четвертый подозреваемый в избиении народного депутата Мустафы Найема в центре Киева.

Как сообщает официальный сайт МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, 29-летнего Саитова, причинившего Найему телесные повреждения, правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали в субботу, 5 мая. В настоящее время начаты экстрадиционные процедуры.

"Ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами", - цитирует слова Арсена Авакова официальный сайт МВД.

1 мая полиция объявила подозреваемого в избиении депутата Саитова Магомеда-Амина в международный розыск. Соответствующая карта появилась на официальном сайте МВД.

По данным следствия, именно Саитов Магомед-Амин сломал челюсть депутату, скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после инцидента.

Копірайт зображення Уніан Image caption Мустафа Найем заявил, что нападение не связано с его политической деятельностью, и полицию он вызвал на место происшествия как "обычный гражданин"

В целом в инциденте участвовало не менее 4 человек, кроме Мустафы Найема, троих из которых полиция задержала вскоре после инцидента.

Им объявили подозрение по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

2 мая суд взял их под домашний арест до 30 июня.

На Найема напали в центре Киева 30 апреля.

По словам пострадавшего, он двигался на собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора.

По информации полиции, в результате конфликта депутата с несколькими незнакомцами, один из них ударил нардепа в лицо.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Троих человек из "Мерседеса" полицейские задержали неподалеку.

Мустафа Найем написал в Facebook, что нападение не связано с его политической деятельностью, и полицию он вызвал на место происшествия как "обычный гражданин".

Он добавил, что должен был обратиться в больницу, где ему диагностировали "перелом челюсти и еще чего-то".

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