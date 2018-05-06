Антипутинские протесты в России: Навального отпустили

Копірайт зображення OLGA MALTSEVA/AFP Image caption Полиция задерживает участника акции протеста в Санкт-Петербурге

Российская полиция отпустила оппозиционера Алексея Навального, которого в субботу задержали в центре Москвы на протестной акции "Он нам не царь", приуроченной к инаугурации Владимира Путина.

Как написал Навальный в Twitter, полиция составила на него два протокола - по статье об организации несанкционированного митинга и о неподчинении полиции. Однако его отпустили до рассмотрения дела в суде 11 мая.

Всего в ходе антипутинских протестов в 21 российском городе в субботу задержали 1230 человек - об этом сообщила правозащитная организация "ОВД-Инфо".

Митинги проводились под лозунгом "Он нам не царь" - в знак протеста против инаугурации Владимира Путина, запланированной на 7 мая. Это будет его четвертая президентская каденция.

Больше всего людей - около 600 - задержали в Москве, где пытались провести несогласованный с властями митинг.

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На видео, которое распространил штаб Навального, видно, как несколько полицейских схватили Навального за руки и ноги и понесли в автозак.

Как сообщал корреспондент BBC, в автозаках ОМОНа не хватало места для задержанных.

Много людей задержали также в Санкт-Петербурге, Челябинске, Якутске, Краснодаре и других российских городах.

Среди задержанных - журналисты, фотокорреспонденты, а также дети.

Копірайт зображення OLGA MALTSEVA/AFP Image caption Протестующие в Санкт-Петербурге

Копірайт зображення OLGA MALTSEVA/AFP Image caption Передают, что в городе задержали более 100 человек

В Санкт-Петербурге несколько тысяч протестующих перекрыли Невский проспект.

Массовые митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального под лозунгом "Он нам не царь" начались утром субботы во многих городах России.

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