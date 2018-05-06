Королевская семья показала новые фотографии принца Луи
Кенсингтонский дворец обнародовал фотографии новорожденного принца Луи Артура Чарльза с сестрой Шарлоттой.
Одно фото было сделано 2 мая, в день рождения принцессы Шарлотты, которой исполнилось три года. На нем она трогательно обнимает и целует своего младшего брата.
Еще на одной фотографии, сделанной 26 мая, принцу Луи три дня.
Оба снимка сделала герцогиня Кембриджская в Кенсингтонском дворце.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца заявила, что принц Уильям и Кэтрин были очень рады поделиться этими детскими фото.
"Их королевские высочества хотят поблагодарить простых жителей за полученные теплые пожелания после рождения принца Луи и ко дню рождения принцессы Шарлотты", - говорится в сообщении.
Второй сын супругов родился 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне.
Принц Луи - пятый в очереди на престол.
Луи - одно из имен его брата, принца Джорджа.
Артур - второе имя короля Георга VI, отца королевы. А Чарльзом зовут деда мальчика.