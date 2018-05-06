Готовые рефераты: YouTube удаляет видео с рекламой мошенничества

Копірайт зображення PATTY MAYO

Звезды YouTube жалуются, что ресурс удаляет сотни видео с их каналов. Причиной стало то, что блогеры рекламировали ресурсы по написанию рефератов для студентов.

Ранее расследование BBC Trending обнаружило, что более 250 каналов на YouTube рекламируют компанию EduBirdie, которая находится в Украине и предлагает студентам покупать рефераты вместо того, чтобы писать их самостоятельно.

В рекламе призывают учеников использовать ресурс EduBirdie, с помощью которого можно нанять "супер-умника", который напишет им работы.

Реклама появляется в видео на каналах YouTube разнообразной тематики, в частности о розыгрышах, знакомствах, играх, музыке и моде.

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Министр по делам университетов Англии Сэм Джима считает, что YouTube несет моральную ответственность и должен действовать.

Он сказал, что был шокирован содержанием и масштабом видео, выявленных ВВС:

"Это очевидно неправильно, поскольку разрешает и легитимизирует обман в потенциально в промышленных масштабах", - сказал Джима.

Исследование BBC Trending выявило более 1400 видеороликов, у которых в целом более 700 млн просмотров, содержащих рекламу EduBirdie. Она поощряет мошенничество среди студентов и школьников.

У компании EduBirdie офисы в Украине, но она предлагает свои услуги ученикам и студентам во всем мире.

Копірайт зображення Adam Saleh Image caption Адам Салех - популярный блогер, который в своих видео рекламирует EduBirdie

Услуги по написанию рефератов не являются незаконными, но если студенты сдают работу, за которую они заплатили кому-то другому, наказание может быть суровым.

Компания не просто стремится привлечь внимание студентов университета к своей рекламе.

Популярным YouTube-блогерам (некоторым из них всего 12 лет) платят за то, чтобы они лично рекламировали такие услуги.

В некоторых видеороликах блоггеры говорят, что если вы не хотите сами беспокоиться о выполнении работы, в EduBirdie есть "супер-умники", которые сделают это за вас.

Реклама появляется на видео на каналах YouTube на разнообразные темы, в частности, о розыгрыше, знакомствах, играх, музыке и моде.

Некоторые из них рекламируют такие звезды как Адам Салех, чей канал имеет 4 млн подписчиков, и британский геймер JMX, у которого их 2,5 млн.

После расследования BBC оба они сейчас удалили видео с рекламой EduBirdie с YouTube.

ВВС также обратилась к матери одного 12-летнего блогера, который рекламировал компанию для своих 200 тысяч подписчиков. Она также ее удалила.

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Каналам с десятками тысяч подписчиков могут предлагать сотни долларов за каждую рекламу.

Речь идет не о четко маркированных рекламных роликах, распространенных на каналах YouTube.

Вместо этого, как правило, YouTubе-блогер делает паузу в своем видео, чтобы лично прорекламировать EduBirdie, обещая, что компания сделает за деньги реферат на "отлично".

Некоторые блогеры говорят, что такие услуги позволят освободить время для видеоигр или наркотиков.

Реклама EduBirdie настолько распространена, что даже маленькие дети публикуют на YouTube видео, в которых ее имитируют.

Сэм Джима заявил, что маркетинг EduBirdie шокирующий и вредный, поскольку он представляет мошенничество как "выбор стиля жизни".

Image caption Сэм Джима говорит, что его шокировал масштаб рекламных видео

По его словам, привлеченные к этому блогеры должны нести ответственность за злоупотребление влиянием, которое они имеют в соцсетях.

"Я думаю, что YouTube несет за это огромную ответственность", - сказал он.

По его словам, компания получает значительные доходы от рекламы, но эта ситуация вредит образованию, и YouTube должен взять на себя ответственность за нее.

Около 30 каналов, рекламирующих EduBirdie - из Британии и Ирландии.

Среди них - видеоблогер из одного из топ-университетов Великобритании.

Еще один - популярный 15-летний блогер, чья мать и не подозревала, что он рекламирует эту компанию, пока к ней не обратилась BBC.

Шакира Мартин, президент Национального союза студентов, заявила: "По моему мнению, отвратительно, что подобные организации используют впечатлительных молодых людей, побуждая их рекламировать что-то нехорошее и неэтичное".

Она добавила, что наибольшее искушение воспользоваться услугами EduBirdie у студентов, которые работают для того, чтобы иметь деньги на учебу.

Собственное исследование Google показало, что YouTube-блогеры эффективнее рекламируют продукты, чем знаменитости.

Тони Гоппонен из технологической компании Flockler, консультирует компании и некоторые университеты о том, как использовать влияние популярных блогеров.

По его словам, это создает новые вызовы, так как выходит за рамки правил, которые применяют к традиционной рекламе.

"Неэтичная реклама была всегда, но сейчас такие каналы как YouTube дают возможность всем нам публиковать различные материалы, и масштабы этого - огромные".

Копірайт зображення Edubirdie.com Image caption "Если ты не можешь написать реферат, то может EduBirdie. Выбери профессионала, вложись в дедлайн и заплати только тогда, когда результат тебя удовлетворит. О! И не волнуйся: никакого плагиата", - призывает реклама

Один из британских YouTube-блоггеров Alpay B призывает зрителей в одном из своих видеороликов: "Не тратьте время на то, чтобы делать рефераты, пусть эти люди сделают это для вас".

В своем заявлении ВВС он отметил: "Будет ученик мошенничать или нет - это полностью его выбор. Вы не можете обвинять EduBirdie или авторов, которые рекламируют рефераты, ведь у каждого свое дело".

BBC заказала EduBirdie выполнение двух рефератов, которые должны быть написаны с нуля.

Один из них - работа по английской литературе для получения школьного сертификата GCSE, второй - курсовая работа для студентов первого курса.

Оба они были полностью сделаны - осталось вписать только имя студента.

Реферат GCSE получил оценку "C" или 5/6, а университетская задача - 60%. Это не совсем та "отличная" оценка, которую обещала EduBirdie.

Серьезные последствия

На своем сайте EduBirdie говорит, что их рефераты "на 100% не содержат плагиата".

На практике это означает, что работа написана по заказу, а не списывается где-то из интернета.

Поэтому, если студент сдает реферат EduBirdie как свою собственную работу, программное обеспечение, защищающее от мошенничества, может не идентифицировать ее как плагиат.

Любой студент университета, которого поймают на том, что он выдал за свою работу, выполненную кем-то другим, столкнется с дисциплинарными санкциями.

"Если вы много работали, чтобы поступить в университет, вы потенциально можете все это уничтожить, если вас поймают на мошенничестве. Это неправильно, и точка", - говорит Джима.

Компанией EduBirdie руководит другая компания под названием Boosta, которой принадлежат несколько вебсайтов, предлагающих услуги по написанию рефератов.

В своем заявлении они заявили: "Мы не можем нести ответственность за то, что люди, которые имеют влияние в соцсетях, говорят на своих каналах. Мы предоставляем им полную свободу относительно того, как они будут представлять платформу EduBirdie своим зрителям, чтобы это было для них актуально".

Там также добавляют, что на сайте EduBirdie содержится предостережение, что предоставленные ими работы должны использоваться только как образец или справочник.

Представитель YouTube заявил ВВС: "Авторы YouTube могут использовать платную рекламу в своем контенте только в том случае, если продукт или услуга, которые они рекламируют, соответствуют нашей рекламной политике. Мы не разрешаем рекламу написания рефератов, поэтому мы будем удалять платные рекламы таких услуг, если будем их выявлять".

В компании также добавили: "Мы будем работать с авторами, чтобы они лучше понимали, что в рекламных видеороликах не должно быть поощрения нечестной деятельности".

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