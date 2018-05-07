Макрон: разрыв соглашения с Ираном может открыть ящик Пандоры

Копірайт зображення Reuters Image caption "Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", - заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что выход США из соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году с Ираном, может привести к войне.

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", - заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны", - добавил президент Франции.

В апреле, когда Трамп и Макрон встречались в Вашингтоне, французский президент убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Великобритания, Германия и ООН.

Президент Ирана Хассан Роухани категорически не воспринимает предложения пересмотра соглашения и называет подобные инициативы незаконными.

Он предостерег, что США пожалеет о пересмотре ядерной сделки и что такой пересмотр будет ошибкой исторического масштаба.

"Если Америка выйдет из ядерной сделки, она пожалеет об этом, как об исторической ошибке", - заявил Роухани в эфире иранского государственного телеканала в воскресенье.

Он добавил, что у Ирана имеет план действий на случай любого решения Трампа, и пообещал принять меры.

Дональд Трамп называет соглашение сумасшедшим и грозит выйти из него, если Конгресс и европейские союзники США до 12 мая не подготовят изменения в документ.

Президент США также пригрозил вернуть ранее снятые санкции в отношении Ирана.

Копірайт зображення EPA Image caption Иран заявил, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер

Другие страны, подписавшие договор, утверждают, что Иран выполняет его условия, благодаря чему его способность к производству обогащенного урана постепенно сокращается, поэтому соглашение должно остаться в силе.

Обвинения со стороны Израиля

Ранее США и европейские союзники Вашингтона заявляли, что им удалось достичь прогресса по двум вопросам: получение международными инспекторами доступа к ядерным объектам Ирана и прекращение разработки и испытания Ираном баллистических ракет.

В конце апреля Израиль представил, как утверждает премьер страны Биньямин Нетаньяху, доказательства существования тысяч секретных документов, которые показывают, что Иран лгал о своих намерениях в сфере ядерных технологий перед подписанием договора в 2015 году.

Нетаньяху обвинил Тегеран в проведении секретных разработок ядерного оружия, проходящих под названием "Проект Амадей", и заявил, что Иран продолжал заниматься исследованиями в этой сфере после того, как в 2003 году проект закрыли.

Нетаньяху сказал, что полученные Израилем документы доказывают, что Иран хранил документацию "Проекта Амад", чтобы в будущем использовать ее для разработки ядерного оружия.

Копірайт зображення Reuters Image caption Нетаньяху провел презентацию собранных разведкой данных о ядерной программе Ирана

Иран назвал Нетаньяху лжецом и заявил, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Однако, госсекретарь США Майк Помпео назвал документы подлинными и заявил, что ядерная сделка 2015 построена на лжи.

Ядерная сделка 2015 года

Ядерное соглашение заключили в 2015 году Иран, США, Великобритания, Германия, Франция, Китай и Россия. Этот договор предусматривает отказ от разработки Тегераном ядерного оружия в обмен на снятие экономических санкций, в том числе - запрета на международную торговлю нефтью.

Согласно договоренности, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), Иран должен резко сократить количество своих центрифуг, обогащающих уран, сократить свои запасы обогащенного урана и не производить уран для оружия.

Ведущие европейские страны называют соглашение с Ираном важным фактором международной безопасности.

Руководство США и Израиля, считает, что достигнутое соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.

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