Путин в четвертый раз инаугурируется на президента России
В понедельник официально начинается четвертый срок Владимира Путина на посту президента России.
В марте он в очередной раз выиграл выборы. За него проголосовали 76,6% российских избирателей.
Владимир Путин уже 18 лет у власти - как президент или премьер-министр. Оппоненты сравнивают его руководство Россией с правлением царей или императоров.
В субботу в Москве и других городах РФ прошли акции против президентства Путина. Некоторые из них сопровождались столкновениями с полицией.
В понедельник ожидаются новые протесты.
Нынешняя церемония инаугурации Владимира Путина будет менее масштабной по сравнению с 2012 годом.
Президент только встретится с волонтерами, которые работали на его кампанию.
Протесты
Во время акций в субботу, прошедших в 19 российских городах, арестованы более 1600 человек. Больше половины из них - в Москве.
Хотя Владимир Путин в марте получил рекордное количество голосов на президентских выборах, международные наблюдатели отмечали ряд серьезных нарушений, в частности, подделку избирательных бюллетеней.
Один из самых популярных лидеров российской оппозиции Алексей Навальный к участию в выборах допущен не был из-за обвинений в хищениях. Сам Навальный считает свой недопуск к выборам политически мотивированным.
Алексей Навальный оказался в числе арестованных в субботу за участие в несанкционированном митинге под лозунгом "Он нам не царь".
Оппозиция обвиняет Владимира Путина в свертывании прав и свобод в России и внедрении политики "управляемой демократии".
Меньше Сталина
Впервые Владимира Путина избрали президентом России в 2000 году, а через четыре года он второй раз победил на президентских выборах.
В 2008 году он покинул пост президента, ведь по закону не мог в третий раз подряд баллотироваться.
Президентом стал его протеже Дмитрий Медведев, а Владимир Путин курировал государство уже в должности премьер-министра.
В 2012 году Владимир Путин вновь был избран главой государства. На этот раз уже на 6-летний срок.
Новый срок президентства продлится до 2024 года - таким образом Владимир Путин будет находиться у власти в России почти четверть века.
Это меньше, чем срок правления Иосифа Сталина (31 год), но почти столько же, сколько правил царь Александр Второй (26 лет).
Из КГБ в президенты
1952: родился 7 октября в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург), изучал право, а впоследствии пошел работать в КГБ, в частности был работником советского посольства в Восточной Германии.
1990-е годы: работал помощником мэра Санкт-Петербурга, а в 1997 году возглавил ФСБ при президенте Ельцине.
1999: назначен премьер-министром, а после отставки Бориса Ельцина исполнял функции президента.
2000 год: впервые избран президентом, а через четыре года - переизбран во второй раз.
2008 год: властная ротация в России - Владимир Путин становится премьер-министром, а его протеже Дмитрий Медведев - президентом.
2012 год: Владимир Путин снова становится президентом, по новому закону - уже на шесть лет
2018: избран на четвертый срок.
Как изменилась Россия при Путине
Правление Владимира Путина у россиян ассоциируется со стабильностью - в первые годы президентства ему удалось остановить инфляцию и наладить работу государственных механизмов.
Тогда же он подавил выступления сепаратистов на Северном Кавказе, вследствие чего произошли две Чеченские войны.
Благосостояние России росло за счет выгодных цен на нефть и газ. Параллельно происходило сворачивание независимых медиа и ограничение демократических реформ.
А в 2014 году Владимир Путин решил аннексировать Крым, что привело к одному из крупнейших международных кризисов после холодной войны.
Украина также обвиняет Путина в вооруженной поддержке сепаратистов на Донбассе.
Как следствие, к России применены экономические санкции, которые привели к существенным экономическим потерям РФ.
Список санкций еще больше расширился из-за обвинений Кремля в попытках вмешательства в президентские выборы в США, а также отравления бывшего российского шпиона в Великобритании.
Все эти обвинения Владимир Путин отрицает.
Как отмечают обозреватели, сейчас Россия при Путине оказалась в такой же изоляции, как Советский Союз во время войны в Афганистане.