Путин в четвертый раз инаугурируется на президента России

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В понедельник официально начинается четвертый срок Владимира Путина на посту президента России.

В марте он в очередной раз выиграл выборы. За него проголосовали 76,6% российских избирателей.

Владимир Путин уже 18 лет у власти - как президент или премьер-министр. Оппоненты сравнивают его руководство Россией с правлением царей или императоров.

В субботу в Москве и других городах РФ прошли акции против президентства Путина. Некоторые из них сопровождались столкновениями с полицией.

В понедельник ожидаются новые протесты.

Нынешняя церемония инаугурации Владимира Путина будет менее масштабной по сравнению с 2012 годом.

Президент только встретится с волонтерами, которые работали на его кампанию.

Протесты

Копірайт зображення AFP Image caption Во многих российских городах прошли протесты под лозунгом "Он нам не царь".

Во время акций в субботу, прошедших в 19 российских городах, арестованы более 1600 человек. Больше половины из них - в Москве.

Хотя Владимир Путин в марте получил рекордное количество голосов на президентских выборах, международные наблюдатели отмечали ряд серьезных нарушений, в частности, подделку избирательных бюллетеней.

Один из самых популярных лидеров российской оппозиции Алексей Навальный к участию в выборах допущен не был из-за обвинений в хищениях. Сам Навальный считает свой недопуск к выборам политически мотивированным.

Алексей Навальный оказался в числе арестованных в субботу за участие в несанкционированном митинге под лозунгом "Он нам не царь".

Оппозиция обвиняет Владимира Путина в свертывании прав и свобод в России и внедрении политики "управляемой демократии".

Меньше Сталина

Копірайт зображення AFP Image caption Вследствие протестов были арестованы более 1600 человек

Впервые Владимира Путина избрали президентом России в 2000 году, а через четыре года он второй раз победил на президентских выборах.

В 2008 году он покинул пост президента, ведь по закону не мог в третий раз подряд баллотироваться.

Президентом стал его протеже Дмитрий Медведев, а Владимир Путин курировал государство уже в должности премьер-министра.

В 2012 году Владимир Путин вновь был избран главой государства. На этот раз уже на 6-летний срок.

Новый срок президентства продлится до 2024 года - таким образом Владимир Путин будет находиться у власти в России почти четверть века.

Это меньше, чем срок правления Иосифа Сталина (31 год), но почти столько же, сколько правил царь Александр Второй (26 лет).

Из КГБ в президенты

Копірайт зображення Reuters Image caption Путин в тире ГРУ, 2006 год

1952: родился 7 октября в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург), изучал право, а впоследствии пошел работать в КГБ, в частности был работником советского посольства в Восточной Германии.

1990-е годы: работал помощником мэра Санкт-Петербурга, а в 1997 году возглавил ФСБ при президенте Ельцине.

1999: назначен премьер-министром, а после отставки Бориса Ельцина исполнял функции президента.

2000 год: впервые избран президентом, а через четыре года - переизбран во второй раз.

2008 год: властная ротация в России - Владимир Путин становится премьер-министром, а его протеже Дмитрий Медведев - президентом.

2012 год: Владимир Путин снова становится президентом, по новому закону - уже на шесть лет

2018: избран на четвертый срок.

Как изменилась Россия при Путине

Копірайт зображення Reuters Image caption С президентом Сирии Башаром Асадом во время визита в эту страну в 2017 году

Правление Владимира Путина у россиян ассоциируется со стабильностью - в первые годы президентства ему удалось остановить инфляцию и наладить работу государственных механизмов.

Тогда же он подавил выступления сепаратистов на Северном Кавказе, вследствие чего произошли две Чеченские войны.

Благосостояние России росло за счет выгодных цен на нефть и газ. Параллельно происходило сворачивание независимых медиа и ограничение демократических реформ.

А в 2014 году Владимир Путин решил аннексировать Крым, что привело к одному из крупнейших международных кризисов после холодной войны.

Украина также обвиняет Путина в вооруженной поддержке сепаратистов на Донбассе.

Как следствие, к России применены экономические санкции, которые привели к существенным экономическим потерям РФ.

Список санкций еще больше расширился из-за обвинений Кремля в попытках вмешательства в президентские выборы в США, а также отравления бывшего российского шпиона в Великобритании.

Все эти обвинения Владимир Путин отрицает.

Как отмечают обозреватели, сейчас Россия при Путине оказалась в такой же изоляции, как Советский Союз во время войны в Афганистане.

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