УПЦ (МП) о Лусварги: монахи не понимали, кем является этот человек

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рафаэль Лусварги участвовал в боях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, за что был приговорен в Украине к 13 годам, однако при подготовке к обмену пленных приговор был пересмотрен

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата, в одном из монастырей которой жил бразилец Рафаэль Лусварги, говорят, что монахи не осознавали, что он участвовал в боях на Донбассе на стороне сепаратистов.

Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал архиепископ Климент, глава Синодального информационно-просветительского отдела церкви.

"Вряд ли монахи этого монастыря четко понимали, кем является этот человек. Во-вторых, в монастыре он не занимался никакой деструктивной деятельностью", - отметил архиепископ Климент.

Ранее украинский суд приговорил Рафаэля Лусварги к 13 годам тюрьмы по двум статьям: создание террористической организации и создание незаконных вооруженных формирований.

Во время судебного процесса он признал свою вину.

Но впоследствии другой суд отменил этот приговор для возможного обмена пленными и назначил новое рассмотрение дела.

Бразилец сначала был под стражей, а затем ему изменили меру пресечения, и он оказался на свободе - жил в одном из киевских монастырей Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Почему так произошло - это вопрос не к Украинской православной церкви, а к украинскому судопроизводству, прокуратуре, СБУ и другим институтам, по результатам действий которых этот человек получил полное право жить на территории монастыря или в любом другом помещении города Киева", - пояснил в беседе с BBC News Украина архиепископ Климент.

"Поэтому странно слышать, что монастырь УПЦ кого-то прятал", - добавил он.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Националисты ведут Рафаэля Лусварги в здание СБУ в Киеве

"Этот человек там жил, поскольку имел на это полное право, и его предоставило ему украинское государство ... Так же, как тысячи других людей, он мог там молиться или выполнять послушания, которые не представляют никакой угрозы для безопасности Украины", - пояснил архиепископ Климент.

На прошлой неделе информация о том, что Рафаэль Лусварги живет на свободе в монастыре, попала в СМИ.

В пятницу представители националистических организаций "Национальный корпус", С14 и "Традиции и порядок" силой привели его в СБУ.

В СБУ поблагодарили националистов за "активную позицию" и заверили, что будут действовать исключительно "в правовом поле".

В понедельник Павлоградский городской суд будет избирать для него меру пресечения. Прокуратура будет просить об аресте.

Полный текст интервью с архиепископом Климентом - о перспективах автокефалии в Украине и других деталях жизни УПЦ (МП) - читайте позже на BBC News Украина.

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