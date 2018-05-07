Почему в Австралии становится меньше коал и что с этим делать?

Австралийский штат Новый Южный Уэльс потратит 34 миллиона долларов США на защиту символа этой территории - коалы.

Эти деньги будут использованы на создание лесных заповедников и строительство больницы для ухода за больными животными.

Также власти установят специальные знаки на дорогах, поскольку часто коал сбивают автомобили.

В Австралии становится все меньше коал, в том числе из-за нападений собак и изменений климата.

Почти 25 тыс. гектаров государственного леса станут местом проживания для коал, чтобы животные могли там свободно размножаться.

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Исследования утверждают, что за последние два десятилетия количество коал в штате Новый Южный Уэльс сократилась примерно на 26%.

По предварительным оценкам местных властей, там осталось около 36 тыс. коал.

По оценкам Австралийского фонда коал, в дикой природе осталось всего 43 тыс. коал. Ученые считают, что в XVIII веке на континенте их было более 10 млн.

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