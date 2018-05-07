"Глобальный кофейный альянс": за что Nestle заплатит Starbucks $7 млрд
Компания Nestle объявила, что заплатит американскому кофейному гиганту Starbucks 7,1 млрд долларов, чтобы продавать кофе под его брендом за пределами сети кофеен.
Швейцарская компания - владелец брендов Nescafe и Nespresso, будет иметь право продавать кофе бренда Starbucks, которая приносит ежегодно, по данным американской компании, 2 млрд долларов.
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Исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер пытается увеличить прибыль компании, благодаря расширению. Он назвал "глобальный кофейный альянс" со Starbucks "замечательным днем для любителей кофе во всем мире".
Швейцарская компания объявила, что 500 сотрудников Starbucks перейдут в ее бизнес, но и в дальнейшем будут работать в американском городе Сиэтл, где расположена штаб-квартира американского кофейного гиганта.
В прошлом году компания Nestle заплатила примерно 425 млн долларов за 68% акций компании Blue Coffee Bottle из Калифорнии, которая продает кофе клиентам в интернете и имеет магазины в США и Японии.
Компания недавно продала бизнес по производству шоколада и сладостей в США, в частности, такие бренды, как Crunch и Butterfinger Ferrero Group на сумму примерно в 27 млрд долларов.