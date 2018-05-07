"Глобальный кофейный альянс": за что Nestle заплатит Starbucks $7 млрд

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Компания Nestle объявила, что заплатит американскому кофейному гиганту Starbucks 7,1 млрд долларов, чтобы продавать кофе под его брендом за пределами сети кофеен.

Швейцарская компания - владелец брендов Nescafe и Nespresso, будет иметь право продавать кофе бренда Starbucks, которая приносит ежегодно, по данным американской компании, 2 млрд долларов.

Исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер пытается увеличить прибыль компании, благодаря расширению. Он назвал "глобальный кофейный альянс" со Starbucks "замечательным днем ​​для любителей кофе во всем мире".

Швейцарская компания объявила, что 500 сотрудников Starbucks перейдут в ее бизнес, но и в дальнейшем будут работать в американском городе Сиэтл, где расположена штаб-квартира американского кофейного гиганта.

В прошлом году компания Nestle заплатила примерно 425 млн долларов за 68% акций компании Blue Coffee Bottle из Калифорнии, которая продает кофе клиентам в интернете и имеет магазины в США и Японии.

Компания недавно продала бизнес по производству шоколада и сладостей в США, в частности, такие бренды, как Crunch и Butterfinger Ferrero Group на сумму примерно в 27 млрд долларов.

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