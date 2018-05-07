Минздрав: ребенок в Тернопольской области умер не из-за иммунизации

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Министерство здравоохранения расследовало летальный случай с ребенком в Тернопольской области, и заявило, что он просто совпадал по времени с проведением иммунизации. Об этом заявили на сайте ведомства.

В связи с этим, в Минздраве считают, что распоряжение о временном запрете серии вакцин АКДС и ИПВ надо отменить.

"Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками должна отозвать ранее изданное предписание о временном изъятии вакцины Имовакс Полио и вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша", - заявили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что результаты расследования "доказывают отсутствие причинно-следственной связи между проведением иммунизации и смертью".

Также в Минздраве напомнили, что Гослекслужба вправе временно запретить оборот лекарственных средств, если появляются "сообщения о непредсказуемых побочных реакциях или смерти человека".

Поскольку эксперты Гослекслужбы не подтвердили смерть ребенка от применения вакцины, "изданное распоряжение является необоснованным".

В феврале 2018 года Гослекслужба издала, а впоследствии отменила распоряжение о временном запрете вакцин БЦЖ. Аналогичная ситуация произошла в мае с вакциной против гепатита B.

В Министерстве здравоохранения заявили, что совершенствуют порядок запрета иммунобиологических препаратов, чтобы избежать "недоразумений".

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