Обстрел Мариуполя: СБУ и Bellingcat назвали подозреваемых офицеров РФ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последствия обстрела Мариуполя зимой 2015 года

Международная группа расследователей Bellingcat и Служба безопасности Украины сообщили имена российских военных, которые, по их словам, участвовали в операции, следствием которой стал обстрел жилых кварталов Мариуполя из "Градов" в январе 2015 года.

В результате этого обстрела, по данным украинских властей, погибли 29 человек, 92 были ранены.

Кремль всегда отрицал участие действующих российских военных в конфликте на востоке Украины.

В понедельник утром международная группа Bellingcat сообщила о результатах расследования, проведенного "благодаря доступу к аудио- и видеоданным, поданным украинскими властями в Международный суд ООН в рамках рассмотрения дела против России".

По данным организации, за день до обстрела Мариуполя, который произошел 24 января 2015 года, из России в Украину переправили две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО). Утром 24 января 2015 года батареи развернули рядом с селом Безымянное с целью обстрелов города Мариуполя и его окрестностей, а после ударов их вернули в Россию.

В Bellingcat назвали имена российских офицеров, которые, по словам группы, на разных уровнях командовали батареей РСЗО. Среди них - генерал-майор Степан Ярощук и полковник Александр Цаплюк.

Эти же данные подтвердили и в СБУ Украины, заявив, что выдвинули обвинения подозреваемым в обстрелах.

Что рассказали в СБУ?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жертва обстрела Мариуполя

Председатель СБУ Василий Грицак провел в Киеве брифинг, на котором сообщил, что обстрел Мариуполя совершили "два штатных реактивных дивизиона" российской армии.

"С территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа генерал-майор Степан Ярощук", - отметил глава СБУ.

По словам Грицака, российский полковник Александр Цаплюк с позывным "Горец" руководил обстрелом из Донецка, а подполковник Максим Власов координировал действия российских реактивных дивизионов.

По данным украинской спецслужбы, участие в обстрелах принимали подразделения 200-й Печенегской отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, военнослужащие которой в этом году примут участие в параде на Красной площади.

"После получения информации о выезде на участок миссии ОБСЕ, российские военнослужащие начали "заметать" следы преступления и прятать технику для последующего возврата в РФ", - подчеркнул глава СБУ.

Он сообщил, что 11 российским военным и боевикам "ДНР", подозреваемым в причастности к обстрелам, сообщили о подозрении в совершении теракта и ведении агрессивных военных действий.

Причастными к обстрелу Мариуполя в СБУ считают российских офицеров Степана Ярощука, Александра Цаплюка, Максима Власова с позывным "Югра", Сергея Юрченко с позывным "Воронеж", Александра Грунчева с позывным "Терек" и Александра Муратова.

Также в украинском ведомстве возлагают ответственность за преступление на боевиков - гражданина России Грайра Егиазаряна с позывным "Саранск", граждан Украины - Сергея Пономаренко с позывным "Террорист", Александра Евтодия с позывным "Пепел", Александра Мельника с позывным "Жульен", Артема Ступака с позывным "Рыжий".

"Выводы расследования в ближайшее время будут переданы в Международный суд ООН по иску Украины о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года", - отметил Василий Грицак.

Ранее в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине от 24 января 2015 года было установлено, что обстрел жилых кварталов Мариуполя был проведен с территории, подконтрольной сепаратистам.

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