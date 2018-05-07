Серж Танкян приехал в Ереван, чтобы поддержать демонстрантов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сержа Танкяна будет встречать лидер оппозиции Никол Пашинян

Лидер американской рок-группы System Of A Down Серж Танкян в понедельник вечером прибыл в Ереван, чтобы выразить свою поддержку оппозиционному движению.

Во вторник парламент Армении вновь обсудит возможность назначения лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

На прошлой неделе депутаты правящей Республиканской партии отказались голосовать за назначение Пашиняна премьером.

"7-го мая в 20:00 в аэропорту Звартноц пройдет встреча известного рок-музыканта Сержа Танкяна, в которой приму участие и я сам", - написал Пашинян в Facebook накануне прибытия звезды.

Сам Серж Танкян написал в Instagram": "Армения, мы прилетаем! Но концерта не будет".

После встречи в аэропорту с Пашиняном и его сторонниками, американский музыкант армянского происхождения должен отправиться на площадь Республики в Ереване и выступить перед собравшимися там демонстрантами.

Несколько дней назад Танкян обещал присоединиться к протестующим в Армении.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во вторник парламент Армении решит, назначать ли Никола Пашиняна на пост премьер-министра

Лидер американской рок-группы System Of A Down Серж Танкян с самого начала "бархатной революции" в Армении активно комментировал происходящее в стране и выражал поддержку протестному движению.

2 мая Танкян и еще четверо известных деятелей искусства армянского происхождения выпустили заявление, в котором выразили уверенность, что протестные акции в стране продолжатся и приведут к досрочным демократическим выборам.

"Ваша солидарность и целеустремленность осветили путь к по-настоящему демократическим переменам в Армении. Мы призываем провести эти выборы как можно скорее, поскольку это единственный способ создать правительство, которое станет настоящим представителем народа", - говорится в заявлении.

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