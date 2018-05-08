В США мальчик вышел из комы, когда врачи уже готовились перекрыть кислород

Копірайт зображення Jennifer Reindl/Facebook Image caption Сейчас Трентон МакКинли мало-помалу идет на поправку

13-летний мальчик из Алабамы пришел в сознание сразу после того, как его родители подписали необходимые бумаги о донорстве его органов, и врачи собирались отключать ему системы поддержания жизни.

В марте Трентон МакКинли получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда автоприцеп, в котором он ехал, перевернулся, упав ему на голову.

Врачи сообщили родителям мальчика, что он уже никогда не придет в сознание, но что его органы могут пригодиться пятерым другим детям, которые нуждаются в трансплантации.

За день до того, как системы поддержания жизни должны были быть отключены, Трентон стал приходить в сознание.

В результате аварии, произошедшей в городе Мобайл, штата Алабама, череп подростка оказался проломлен в семи местах. По словам его матери, Дженнифер Рейндл, Трентон перенес семь операций, у него останавливалось сердце и отказывали почки.

В какой-то момент он умер прямо на операционном столе. В состоянии клинической смерти подросток пребывал в течение 15 минут. После этого врачи сообщили матери, что, даже если он и выживет, то уже никогда не придет в норму.

В интервью телеканалу CBS News Дженнифер Рейндл рассказала, что подписала согласие на изъятие органов, когда узнала, что это может спасти жизнь пятерым другим детям.

"Мы дали согласие, и это означало, что они будут поддерживать жизнь Трентона еще какое-то время, чтобы привести в порядок его органы перед трансплантацией", - вспоминает Рейндл мартовские события.

"На следующий день они должны были сделать последнюю энцефалограмму мозга, чтобы выбрать подходящее время для смерти, но тут его показатели жизненно важных функций пошли в гору, и тест отменили", - говорит она.

Копірайт зображення Jennifer Reindl/Facebook Image caption По словам Трентона, он ничего не помнит об аварии

Сейчас у Трентона идет медленный процесс реабилитации.

"Я упал на бетон, а сверху мне на голову приземлился прицеп, больше я ничего не помню", - говорит мальчик о событиях того дня.

Он по-прежнему испытывает судороги и болевой синдром, к тому же врачам предстоит восстановить половину его черепа.

При этом Трентон уже может самостоятельно передвигаться и говорить, а также читать и решать математические задачи. По словам матери, это не что иное, как настоящее чудо.

Сам подросток уверяет, что пока он находился без сознания, то побывал в раю.

"Я шагал вперед по открытому полю, - рассказал он в интервью местной радисотанции. - Это нельзя объяснить иначе как божественным провидением".

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