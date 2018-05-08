Первая леди Бразилии бросилась в озеро спасать собаку
Первая леди Бразилии Марсела Темер прыгнула в озеро на территории президентского дворца, чтобы спасти свою собаку.
Чиновники администрации президента сообщили, что жена президента гуляла с сыном, когда увидела своего пса Пиколи породы джек-рассел-терьер в воде.
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Пес был напуган, поэтому Темер прямо в одежде бросилась его спасать.
Сотрудника службы безопасности президента, который отказался помочь собаке, уволили.
В семье президента Бразилии Мишела Темера две собаки - Пиколи и Тор, золотистый ретривер.
Топ известен тем, что прерывал встречи первой леди.