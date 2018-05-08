Студенток в Замбии просят не ходить в библиотеку "полуголыми"
Один из ведущих университетов Замбии призвал девушек-студенток не посещать библиотеку "полуголыми", так как это отвлекает мужчин от обучения.
Речь идет об университете в столице Замбии, городе Лусака. В библиотеке этого учебного заведения повесили объявление с призывом одеваться скромнее.
Замбия - консервативная южноафриканская страна.
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Но студенты в университете, как правило, одеваются современно и модно, сообщил ВВС Кеннеди Гондве из Замбии.
"Мы обратили внимание, что некоторые девушки-студентки одеваются откровенно и приходят в библиотеку полуголыми. Эта ситуация мешает мужчинам", - говорится в сообщении, висящем в библиотеке.
"Поэтому советуем женщинам, находясь в университетских учреждениях, одеваться скромно. Скромность - это правильный путь!".
"Смотрите на книги, а не на ноги"
Некоторые студентки не согласились с этим распоряжением.
"Если вы идете в библиотеку для того, чтобы учиться, зачем отвлекаться на что-то другое, например на женские ноги?", - говорит в беседе с ВВС студентка третьего курса Дикина Музея.
"Просто сосредоточьтесь на своих книгах, вот и все", - добавила она.
Однако студент Киллион Фири так прокомментировал этот шаг: "Вы знаете, насколько привлекательно женское тело".
"Как можно сосредоточиться на учебе, когда кто-то ходит в мини-юбке или облегающем платье? Вы начинаете думать о других вещах, и не сможете сконцентрироваться", - сказал он ВВС.