Парламент Армении избрал Пашиняна премьером

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Парламент Армении избрал лидера уличных протестов и оппозиционного депутата Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За него проголосовали 59 из 105 депутатов, среди которых и члены крупнейшей правящей "Республиканской партии".

"После избрания главным направлением внешней политики считаю коллективные интересы Армении и Армянской диаспоры. Армения останется членом ЕврАзЭС и ОДКБ. Развитие отношений с Россией остается нашим приоритетом. Мы смотрим на военное партнерство с Россией как на важный фактор нашей безопасности", - заявил Никол Пашинян, выступая в парламенте перед голосованием.

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За процедурой в парламенте на улице следили протестующие.

На главной площади страны установили экраны и динамики.

Вторая попытка

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1 мая Парламент Армении уже пытался назначить оппозиционного лидера Никола Пашиняна премьер-министром.

Заседание парламента и обсуждение назначения продолжалось целый день и проходило на фоне массовых протестов в центре Еревана с требованием назначить Пашиняна.

Все 47 депутатов парламента, которые так или иначе называют себя оппозиционными, накануне заявляли о намерении поддержать Пашиняна. Однако для назначения на должность он должен был получить поддержку и части провластных депутатов из "Республиканской партии".

В результате за Пашиняна проголосовали только 45 депутатов из необходимого минимума в 53.

Ночью перед голосованием Никол Пашинян сообщил, что Серж Саргсян якобы призывал депутатов из "Республиканской партии" не поддерживать оппозиционера.

Он предостерегал от "политического цунами" в стране, если депутаты его поддержат.

По конституции Армении, через семь дней должны были пройти новые выборы премьер-министра.

Если бы руководителя правительства не выбрали и 8 мая, то это привело бы к автоматическому роспуску парламента.

Кто такой Пашинян?

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Никол Пашинян возглавлял антиправительственные протесты, которые начались 13 апреля и заставили уйти в отставку руководителя правительства Сержа Саргсяна.

Пашинян преимущественно поддерживает прозападный и проевропейский путь развития страны. Однако настаивает, что его политика в коем случае не будет антироссийской.

Лидер протестов был единственным кандидатом, которого рассматривал парламент.

Армянская правящая "Республиканская партия" не выдвигала собственного кандидата, чтобы не усиливать противостояние в стране.

Внутренняя ситуация

Копірайт зображення Getty Images Image caption Требовать назначить Пашиняна премьер-министром вышли десятки тысяч людей

"Республиканская партия" доминировала в армянской политике с 1999 года.

Саргсян 10 лет руководил страной на посту президента. Однако недавно вступила в силу реформа Конституции, согласно которой вся власть переходит к руководителю правительства.

Серж Саргсян после окончания президентского срока сразу же занял пост премьер-министра, фактически сохранив власть. Это вызвало многотысячные протесты. После массовых митингов Саргсян подал в отставку.

Никол Пашинян выступает за преодоление в стране коррупции, бедности и кумовства. Еще в понедельник Пашинян призывал сторонников собраться во вторник на митинг, чтобы стимулировать депутатов.

Лидер оппозиции настаивал, что после его назначения в Армении нужно объявить досрочные парламентские выборы.

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