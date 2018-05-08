В Черкассах отравились более полусотни школьников: 11 - в реанимации

Копірайт зображення ГСЧС

В Черкасской школе неизвестным веществом отравились более полусотни детей, сообщает управление ГСЧС области.

"8 мая в 9:15 в оперативно-координационный отдел управления ГСЧС от диспетчера "Станции скорой медицинской помощи" поступило сообщение о госпитализации в Черкасскую областную детскую клиническую больницу трех детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки в СОШ №8",- написал в Facebook представитель ГСЧС Константин Проценко.

По его словам, впоследствии количество детей, которые жаловались на тошноту и головокружение, начало расти.

Также, по данным ГСЧС, были госпитализированы двое учителей.

Полиция открыла дело

Как сообщил BBC News Украина представитель Нацполиции Ярослав Тракало, в настоящее время в больнице находится 51 ребенок, 11 - в реанимации.

Родители продолжают привозить детей в больницы.

Копірайт зображення ГСЧС

По указанному факту открыто уголовное производство по части первой статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

Сразу после получения сообщения на место происшествия выехали правоохранители и оперативно-мобильная группа Управления ГСЧС, а также отделение химической, радиологической и бактериологической защиты Управления ГСЧС.

Кроме того, в школу выехали специалисты санитарно-эпидемиологической службы, СБУ, Нацполиции и руководство местных органов власти.

"Экспресс анализ воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, показал, что ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было", - сообщил Константин Проценко.

Были также задействованы методики исследования территории и помещений школы на наличие опасных веществ широкого спектра действия.

"Продолжается работа по исследованию радиационного фона", - добавил представитель ГСЧС.

"По состоянию на 11 часов утра в областную больницу было госпитализировано 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы", - сообщил Константин Проценко.

Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом.

В город срочно вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.

"Дети падали один за другим"

Одна из жительниц города, ребенок которой ходит в соседнюю школу, сообщила BBC News Украина, что в городе паника. "Говорят, что дети стояли на линейке, когда начали терять сознание. Сначала упали трое, потом один за другим все больше детей", - говорит она.

Копірайт зображення ГСЧС

Школьникам в других школах сказали не ходить в учебное заведение, где произошло отравление. Кроме того, всем, кто живет рядом с той школой, советуют закрыть окна.

"Почему дети отравились - пока не известно", - добавляет она.

Инцидент в другой школе

В этот же день в городе Новомосковск Днепропетровской области на школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения, которая проходила в школе №6, внезапно стало плохо 19 ученикам.

Как сообщает УНИАН, руководство школы сразу вызвало спасателей и медиков.

Известно, что дети почувствовали головокружение, а позже у 18 учеников врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм.

Одного школьника бригада скорой помощи доставила в больницу с невротической реакцией - состояние после потери сознания.

На месте работают правоохранители и специалисты ГСЧС, которые выясняют причины инцидента.

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