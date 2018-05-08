В Британии могут запретить влажные салфетки

Копірайт зображення Getty Images Image caption Великобритания продолжает политику сокращения пластиковых отходов и очередным шагом в этом направлении должен стать запрет на использование влажных салфеток

Британское правительство может запретить продажу влажных салфеток из-за угрозы окружающей среде и канализационной системе королевства.

Правительство сформировало план по ликвидации пластиковых отходов. Он включает максимальное ограничение продажи различных бытовых приспособлений, в том числе пластиковых соломинок для напитков, ушных палочек и прочего.

По данным организации Water UK, влажные салфетки в своем составе имеют пластик, и поэтому не разлагаются, как обычные бумажные. Люди смывают их в унитазы. Тысячи тонн этой субстанции закупоривают канализационные трубы, вызывая аварии.

Салфетки являются ключевым элементом образования в канализационных туннелях так называемых жирбергов (от слов "жир" и "айсберг") - твердая масса из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников, масла и презервативов.

Это побудило правительство и представителей промышленности сосредоточиться на том, чтобы убедить потребителей не выбрасывать их в сточные воды.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жирберг образуется из застывшего жира и самых разнообразных предметов - колготок, презервативов, подгузников

Перед производителями поставят жесткий выбор - либо прекращать выпуск, либо научиться делать салфетки без пластика.

Копірайт зображення Thames Water Image caption Такая глыба жира длиной 250 метров и весом в 130 тонн заблокировала канализацию на востоке Лондона

Реакция производителей

В последнее десятилетие отрасль по производству влажных салфеток процветает, производители предлагают все более широкий ассортимент салфеток, для чувствительной кожи, "попок" младенцев, удаления макияжа, в качестве средства от насекомых, дезодоранта или солнцезащитного крема.

Однако большинство из них состоит из полиэфира и других бионеразлагаемых материалов.

Один из производителей, руководитель Guardpack Джереми Фридман написал своему депутату в британском парламенте, что запрет влажных салфеток будет катастрофой для окружающей среды.

"Эти салфетки являются биоразлагаемыми, для этого требуется в среднем 3 мл жидкости. Если потребители не смогут их использовать, им нужно будет мыть руки, при этом расходуется в среднем 1 литр воды", - подчеркнул он.

"Они также широко используются в медицинской промышленности, а для людей, страдающих от недержания мочи, и инвалидов эти салфетки имеют решающее значение при их образе жизни", - добавил Фридман.

По его словам, многие из производимых Guardpack салфеток были изготовлены из материалов, которые после использования разлагаются, а на упаковке есть предупреждение о том, что их нельзя смывать в унитаз.

Могут ли запретить ватные палочки?

Премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила o peшeнии coкpaтить вce плacтикoвыe oтxoды к 2042 гoду.

Департамент по вопросам окружающей среды изучает, как изменения в налоговой системе могут быть использованы для сокращения количества мусора из одноразовых пластикосодержащих продуктов.

Правительство также заявило, что будет консультироваться, следует ли запрещать пластиковые соломинки, ватные палочки и пластиковые палочки для помешивания напитка и коктейля.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram