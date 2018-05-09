9 мая в Киеве: пикет "Интера" и облитый глава "Россотрудничества"
9 мая "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали пикет под стенами канала "Интер" с требованием лишить его лицензий, а представители радикальной группы С14 облили нечистотами и зеленкой главу Российского центра науки и культуры.
"Сегодня, 9 мая, "Национальный Корпус" пришел в здание телеканала "Интер" с требованием лишить лицензии канал олигарха коллаборанта Левочкина, в эфире которого системно проводится антиукраинская редакционная политика", - говорится в заявлении "Нацкорпуса".
Пикетчики также требуют от "Интера" убрать из вечернего эфира к 9 мая "пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте, который попал в сеть интернет".
"Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ", - угрожают в "Нацкорпусе".
Ранее в сети появилось видео эпизода, как было сказано, праздничного концерта "Интер" по случаю Дня победы, в котором из уст одного из ведущих телеканала звучат следующие слова: "мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников".
Впоследствии Нацсовет по вопросам телевидения призвал "Интер" "прекратить попытки расколоть страну".
На самом канале ситуацию комментировать не стали. 9 мая в его телепрограмме остается концерт "Победа. Одна на всех". Будет ли во время мероприятия упомянут фрагмент - неизвестно.
Также 9 мая в Киеве представители праворадикальной организации С14 облили нечистотами и зеленкой главу Российского центра науки и культуры Константина Воробьева.
Видео инцидента опубликовали волонтеры Роман Синицын и Родион Шовкошитный, которые, по их словам, "случайно оказались рядом"..
На нем Константин Воробьев говорит, что его "облили неизвестные".
В киевской полиции на вопрос BBC News Украина, поступали ли обращения в связи с упомянутым выше инцидентом, ответ не предоставили, однако пообещали впоследствии опубликовать информацию об общей ситуации в столице 9 мая.
В среду в Киеве проходит ряд акций в честь годовщины окончания Второй мировой войны.
В районе Парка славы ограничено движение и дежурят сотни правоохранителей.
Полицейские возле станции метро "Арсенальная" задержали мужчину, который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий. Оружие отправили на экспертизу, а самого мужчину - в райотдел для установления личности.
Кроме того, правоохранители обнаружили двух женщин с запрещенной символикой. Им оформят проколы об административных правонарушениях. По данным сайта "Главком", одна из женщин - мать погибшего депутата Ирины Бережной Елена, которая пыталась пройти на акцию "Бессмертный полк" с "георгиевской лентой".
Медиа также сообщают о том, что несколько националистов пытались прорвать кордон полиции возле "Арсенальной", в результате чего был задержан глава Броварской ячейки организации "Монолит".
В целом по Украине запланировано около 1,5 тыс. мероприятий ко Дню победы. Ожидается, что в них примут участие 355 тыс. человек, а порядок по всей стране будут обеспечивать более 25 тыс. правоохранителей.