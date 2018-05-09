9 мая в Киеве: пикет "Интера" и облитый глава "Россотрудничества"

Копірайт зображення "Національний корпус" Image caption Канал "Интер" пикетируют через фрагмент его концерта к 9 мая

9 мая "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали пикет под стенами канала "Интер" с требованием лишить его лицензий, а представители радикальной группы С14 облили нечистотами и зеленкой главу Российского центра науки и культуры.

"Сегодня, 9 мая, "Национальный Корпус" пришел в здание телеканала "Интер" с требованием лишить лицензии канал олигарха коллаборанта Левочкина, в эфире которого системно проводится антиукраинская редакционная политика", - говорится в заявлении "Нацкорпуса".

Копірайт зображення "Національний корпус" Image caption Біля каналу зібралися кілька десятків людей з символікою "Національного корпусу" та "Національних дружин"

Пикетчики также требуют от "Интера" убрать из вечернего эфира к 9 мая "пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте, который попал в сеть интернет".

"Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ", - угрожают в "Нацкорпусе".

Копірайт зображення "Національний корпус" Image caption Участники акции оклеили стены здания телеканала наклейками с призывом "Интер" будет наш" и "Сделаем "Интер" патриотическим"

Ранее в сети появилось видео эпизода, как было сказано, праздничного концерта "Интер" по случаю Дня победы, в котором из уст одного из ведущих телеканала звучат следующие слова: "мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников".

Впоследствии Нацсовет по вопросам телевидения призвал "Интер" "прекратить попытки расколоть страну".

Копірайт зображення "Національний корпус" Image caption Возле здания телеканала "Интер" дежурят несколько десятков правоохранителей

На самом канале ситуацию комментировать не стали. 9 мая в его телепрограмме остается концерт "Победа. Одна на всех". Будет ли во время мероприятия упомянут фрагмент - неизвестно.

Также 9 мая в Киеве представители праворадикальной организации С14 облили нечистотами и зеленкой главу Российского центра науки и культуры Константина Воробьева.

Видео инцидента опубликовали волонтеры Роман Синицын и Родион Шовкошитный, которые, по их словам, "случайно оказались рядом"..

Копірайт зображення С14 Image caption Руководителя "Россотрудничества" Константина Воробьева праворадикалы облили зеленкой и нечистотами

На нем Константин Воробьев говорит, что его "облили неизвестные".

В киевской полиции на вопрос BBC News Украина, поступали ли обращения в связи с упомянутым выше инцидентом, ответ не предоставили, однако пообещали впоследствии опубликовать информацию об общей ситуации в столице 9 мая.

Копірайт зображення Полиция Киева Image caption Полиция переведена на усиленный режим несения службы

В среду в Киеве проходит ряд акций в честь годовщины окончания Второй мировой войны.

В районе Парка славы ограничено движение и дежурят сотни правоохранителей.

Полицейские возле станции метро "Арсенальная" задержали мужчину, который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий. Оружие отправили на экспертизу, а самого мужчину - в райотдел для установления личности.

Кроме того, правоохранители обнаружили двух женщин с запрещенной символикой. Им оформят проколы об административных правонарушениях. По данным сайта "Главком", одна из женщин - мать погибшего депутата Ирины Бережной Елена, которая пыталась пройти на акцию "Бессмертный полк" с "георгиевской лентой".

Медиа также сообщают о том, что несколько националистов пытались прорвать кордон полиции возле "Арсенальной", в результате чего был задержан глава Броварской ячейки организации "Монолит".

В целом по Украине запланировано около 1,5 тыс. мероприятий ко Дню победы. Ожидается, что в них примут участие 355 тыс. человек, а порядок по всей стране будут обеспечивать более 25 тыс. правоохранителей.

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