Отравление школьников в Черкассах: 11 переведены из реанимации в стационар

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По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), школьники и учителя, которые накануне отравились неизвестным веществом во время школьной линейки в Черкассах, чувствуют себя удовлетворительно.

Детей, находившихся в реанимации, уже перевели в стационар.

"По состоянию на 12:00 9 мая состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников перевели в стационар", - говорится в сообщении ГСЧС.

Как отмечается, сейчас в больницах Черкасс находится 53 ученика и 4 учителя.

Утром 8 мая в 9:13 во время проведения линейки в школе № 8 в Черкассах почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников 2-9 классов, дети начали терять сознание.

Впоследствии количество детей, которые испытывали головокружение, головную боль, тошноту выросло до 53. Всего на линейке было 424 ученика.

Причина отравления школьников до сих пор неизвестна.

В ГСЧС также отмечают, что главной версией отравления остается локальное распыление неизвестного вещества.

Правоохранители продолжают исследовать территорию школы на наличие ядовитых веществ. С 8 мая там работают специалисты отделения химической, радиологической и бактериологической защиты ГСЧС.

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