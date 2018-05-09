"Бессмертный полк", радикалы и Warcraft - как проходит 9 мая

Копірайт зображення УНІАН Image caption Участница шествия "Бессмертный полк"

9 мая в Киеве и других городах Украины прошла акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню победы. Параллельно прошла акция-перфоманс "в честь героев компьютерных игр".

Запрещенная символика

По данным полиции, в рамках акции "Бессмертный полк" по улицам столицы с портретами ветеранов Второй мировой войны прошли около 2 тысяч человек, в других городах число участников колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен.

Не обошлось без эксцессов и конфликтов.

Копірайт зображення УНІАН Image caption На турникетах перед местом проведения акции разместили напоминание о запрете использования коммунистической символики

В целом по всей стране были задержаны более двадцати человек за использование запрещенной символики, в частности "георгиевских ленточек".

Среди задержанных - мать погибшего экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной - Елена Бережная.

После оформления админпротоколов их отпустили.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Депутат "Оппозиционного блока" Вадим Новинский - один из организаторов "Бессмертного полка"

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал, что в этом году благодаря проведенной накануне акции информационной работе, случаев использования коммунистической символики было существенно меньше.

Возле гостиницы "Салют" в Киеве произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них получил легкие телесные повреждения. В полиции говорят - участники стычки не сошлись во взглядах на историческое прошлое.

Копірайт зображення УНІАН Image caption На акции можно было увидеть и портрет командира УПА Романа Шухевича

Также были задержаны двое представителей радикальной группы С14, которые пытались попасть на акцию в Киеве.

Как рассказали в организации, их без объяснения вывели за пределы периметра и отпустили.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Участника С14 буквально вынесли за периметр акции

"Во время общения между людьми с разными идеологическими взглядами возник конфликт. Полиция, чтобы избежать эскалации, вывела участников за пределы проведения мероприятия. Сергей Мазур (один из представителей С14. - Ред.) задержан не был, и в отношении него админпротокол не составлялся", - объяснили позже в полиции.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Сергей Мазур общается с полицией

Перед этим участники С14 сообщили, что облили зеленкой и нечистотами руководителя "Россотрудничества", который собирался на акцию "Бессмертный полк". Был ли этот случай зарегистрирован в полиции, правоохранители не уточняли.

Копірайт зображення С14 Image caption Праворадикалы облили зеленкой и нечистотами руководителя "Россотрудничества" Константина Воробьева

Также перед началом акции в столице несколько человек пытались прорвать кордон полиции возле станции метро "Арсенальная", в результате чего был задержан глава Броварской ячейки организации "Монолит". Решается вопрос о составлении в отношении задержанного админпротокола за повреждение турникета.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Противники акции "Бессмертный полк"

Кроме того, был задержан мужчина с винтовкой Мосина - после экспертизы полицейские установили, что стрелять из нее было невозможно, и мужчину отпустили. Оказалось, что он шел на театрализованное мероприятие.

У еще одного мужчины обнаружили в сумке газовые баллончики, которые также решили изъять.

Копірайт зображення УНІАН Image caption В акции "Бессмертный полк" в Киеве принимают участие около 2 тысяч граждан

Всего в Украине проходит около 1250 мероприятий, приуроченных к празднику, в которых принимают участие около 365 тыс. человек.

Грубых нарушений порядка зафиксировано не было, говорят в полиции.

"Wетеран WOW"

Image caption ВОВ - русская аббревиатура "Великая отечественная война" - оказалась созвучной сокращенному названию компьютерной фентезийной стратегии World of Warcraft

Среди упомянутых акций - "перформанс" движения "Демократическая орда" под названием "Weteran WOW" - "Ветеранов компьютериних игр" (WOW - сокращенное название компьютерной игры World of Warcraft).

Акция была запланирована в противовес "Бессмертному полку".

"Мы не понимаем, зачем делать пиар на могилах давно погибших людей и вредить этим своей стране, работая на врага", - пояснили организаторы, которые обвиняют "Бессмертный полк" в пророссийском направлении.

К этой акции присоединилось в общей сложности несколько десятков человек. В руках они несли портреты героев компьютерных игр.

"Мы проводим эту акцию, чтобы напомнить о том, что ситуация с солдатами и офицерами - участниками Второй мировой войны (включая участников украинско-венгерской войны в Карпатской Украине весной 1939 года, а также бойцов УПА в лесах после официального окончания войны) - далека от идеала", - добавили в "Демократической орде".

Пикет "Интера"

Копірайт зображення "Национальный корпус" Image caption Канал "Интер" пикетировали из-за фрагмента его концерта ко Дню победы

9 мая организации "Национальный корпус" и "Национальные дружины" провели пикет у стен телеканала "Интер" с требованием лишить его лицензии.

Ранее в сети появилось видео эпизода, как было сказано, праздничного концерта "Интера" по случаю Дня победы, в котором из уст одного из ведущих телеканала звучат следующие слова: "Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников".

Пикетчики требовали снять с вечернего эфира "Интера" 9 мая "пропагандистские заявления".

"Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ", - заявили в "Нацкорпусе".

Копірайт зображення "Национальный корпус" Image caption Участники акции оклеили стены здания телеканала наклейками с призывом "Интер" будет наш" и "Сделаем "Интер" патриотическим"

На самом канале ситуацию комментировать не стали. 9 мая в его телепрограмме остается концерт "Победа. Одна на всех". Будет ли во время мероприятия упомянут фрагмент - неизвестно.

"Полиция охраняет общественный порядок и своим присутствием обеспечивает защиту от радикальных и провокационных действий", - заявили киевские правоохранители.

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