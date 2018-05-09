Ученые разработали новое средство от облысения

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Британские ученые из Университета Манчестера разработали новое средство от облысения. Первоначально с его помощью лечили остеопороз - заболевание костной ткани из-за нехватки кальция в организме, приводящее к ломкости костей.

Во время тестирования эксперты обнаружили, что этот препарат эффективно борется с потерей волос.

К участию в лабораторном исследовании привлекли 40 человек. Им проводили пересадку волос.

Руководитель проекта доктор Натан Гокшоу из Университета Манчестера говорит, что открытие "может действительно изменить жизнь людей, страдающих от выпадения волос".

В настоящее время существует только два препарата для лечения облысения: миноксилил, предназначенный как для мужчин, так и для женщин, и финастерид - только для мужчин.

Ни один из них не доступен в британской национальной системе здравоохранения, оба препарата имеют побочные эффекты, поэтому пациенты чаще выбирают операцию по трансплантации.

Доктор Гокшоу заявил ВВС, что необходимо провести клинические исследования препарата, чтобы проверить его эффективность и безопасность.

Почему выпадают волосы?

Облысение является естественным процессом. Говорить о нем можно в том случае, если количество выпавших за день волос существенно превышает допустимую норму.

Однако необходимо проконсультироваться у врача при появлении следующих симптомов:

резкой потере волос

образовании залысин

выпадении волос клоками

зуде кожи головы

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В Британской ассоциации дерматологов ВВС заявили, что считают исследование "очень интересным":

"Потеря волос является довольно распространенной проблемой и может вызывать различные эмоциональные расстройства, включая снижение самооценки и неуверенность в себе.

Вместе с тем, следует провести дальнейшие исследования, чтобы установить, можно ли использовать этот препарат при потере волос.

Для пациентов, имеющих эту проблему, лечение назначают индивидуально. Пока не существует общего эффективного средства.

Поэтому новые препараты являются очень интересными, поскольку расширяют круг возможных методов лечения для разных пациентов".

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