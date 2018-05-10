Израиль обвинил иранских военных в ракетном обстреле Голанских высот

Копірайт зображення Reuters Image caption Израильская армия на Голанских высотах приведена в состояние повышенной готовности

Израиль сообщил, что иранские военные обстреляли ракетами израильские позиции на Голанских высотах.

Как сообщается, рано утром в четверг примерно 20 ракет были выпущены бойцами иранского Корпуса стражей исламской революции. Некоторые из этих ракет были перехвачены, в результате обстрела погибших нет.

Ранее на этой неделе Израиль сообщил о необычной активности иранских сил в регионе.

Израильские войска на Голанских высотах были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а для гражданского населения были открыты бомбоубежища.

В своем заявлении Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что рассматривает этот инцидент со всей серьезностью и готова к самым различным сценариям развития событий.

Копірайт зображення AFP Image caption Ранее на этой неделе сирийское ТВ показало кадры обстрела военной базы недалеко от Дамаска

Представитель израильских военных Джонатан Конрикус заявил, что Израиль ответил на этот обстрел, но он не привел каких-либо подробностей по поводу ответных мер.

Сирийское государственное агентство новостей Сана сообщило, что Израиль нанес ответный удар и что десятки израильских ракет были якобы сбиты к югу от Хомса.

Как сообщает агентство, некоторые ракеты достигли целей, среди которых - позиции сирийских ПВО и склад с оружием.

Во вторник сирийские правительственные СМИ сообщили, что Израиль нанес воздушный удар по военной базе в городе Аль-Кисва, расположенном к югу от Дамаска, примерно в 50 км от границы с Израилем.

В прошлом году источник в разведке одной из западных стран сообщил ВВС, что иранские военные создали свою базу в расположении сирийских правительственных войск в Аль-Кисве.

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