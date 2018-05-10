Ученые разработали супербыстрый детектор кокаина

Копірайт зображення Getty Images

Американские исследователи утверждают, что разработали недорогой чип, который позволит быстро и точно определять наличие кокаина в организме человека.

Они надеются, что это поможет разработать портативный детектор кокаина.

По словам ученых, чип анализирует состав крови, выдыхаемого воздуха, мочи или слюны.

Одна из групп по безопасности дорожного движения назвала это исследование "вдохновляющим". Новый чип является важной разработкой, поскольку его производство обходится очень дешево.

"Изобретение имеет потенциал для совершенствования, в частности, скорости и точности тестирования на наркотики на дорогах", - сказал Джошуа Харрис из британской благотворительной организации, занимающейся вопросами дорожной безопасности.

"Поразительно, что именно употребление водителями наркотиков привело к 81 случаю смерти на дорогах в 2016 году, и эта опасность постоянно растет", - говорит он.

По словам Харриса, власти должны уделять приоритетное внимание использованию приборов для обнаружения наркотиков, что увеличит уровень контроля на дорогах.

Принцип действия

Новый чип позволяет обнаружить многие химические соединения с помощью методики Sers (рамановская спектроскопия).

"Мы создали наш чип, разместив тонкие слои металлов на стеклянной основе. Он экономически выгоден и удобен для промышленного производства", - считает исследователь Нань Чжан из университета в Буффало (Нью-Йорк).

Университет описал изобретение как "слоеный пирог", в котором изоляционный материал зажат между серебряным зеркалом и слоем металла из золотых и серебрянных наночастиц.

Когда на чип попадает кокаин, на нем образуются характерные узоры, свидельствующие о наличии наркотиков в организме человека.

По словам исследователей, чип имеет длительный срок хранения. Даже после 12 месяцев использования он показал хороший результат.

Следующим этапом станет создание переносного устройства для обнаружения кокаина.

Исследователи надеются, что чип также сможет идентифицировать другие наркотические вещества, например, марихуану.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram