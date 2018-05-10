Копірайт зображення Getty Images Image caption Несмотря на высокую стоимость жизни, британская столица была признана лучшим городом в мире для студентов

Лондон признан лучшим городом для студентов в 2018 году. Таковы результаты рейтинга QS Best Student Cities Ranking 2018, который ежегодно составляет крупная британская компания QS, сообщает корреспондент ВВС по вопросам образования Шон Кохлан.

Лидер предыдущих лет - Париж - занял лишь пятое место в рейтинге.

При подготовке рейтинга QS учитываются шесть критериев: уровень университетов, интернациональный студенческий состав, привлекательность города, рынок труда, финансовая доступность и мнение студентов.

Эксперты опросили 50 тыс. студентов, как проходило их знакомство с городами и хотелось ли им остаться там после завершения обучения.

Почему Лондон?

Выяснилось, что в британской столице очень высокая концентрация университетов мирового уровня типа Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона.

Сильными сторонами города также оказались мультикультурность, толерантность жителей и возможность остаться после завершения образования.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иностранные студенты высоко оценивают города, в которых к ним относятся дружелюбно

Бен Саутер, директор исследований QS, отмечает, что, несмотря на то, что "Лондон - очень дорогой город, он остается прекрасным местом для учебы".

На позиции Лондона в подобных рейтингах в будущем может повлиять "брексит". По данным опроса International Student Survey, в котором приняли участие 67 тысяч студентов, 39% учащихся из стран-членов ЕС считают, что будущий выход Британии из ЕС "негативно отразился на заинтересованности потенциальных студентов получить образование в Великобритании".

По оценке Higher Education Policy Institute, зарубежные студенты приносят британской экономике 27 млрд долларов ежегодно, а Лондон непосредственно - 6,2 млрд долларов.

Привлекательные и доступные

На втором месте в рейтинге - Токио благодаря высокой оценке по критерию "привлекательности" города. Этот критерий отражает такие факторы, как безопасность, экологичность и качество жизни.

Австралию, которая стремится увеличить свою долю на международном рынке образования, представляют в рейтинге Мельбурн (третье место) и Сидней (девятая строчка). Австралийские города студенты высоко оценивают за открытость к иностранцам.

А наиболее доступным по ценам городом для студентов считается Будапешт в Венгрии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Токио занимает второе место в рейтинге по критерию привлекательности

Америка - не в лидерах

В академических рейтингах лучших университетов, доминируют американские университеты. В World University Rankings они занимают четыре первых места, а рейтинг возглавляет Массачусетский технологический институт.

Однако в рейтинге лучших городов для студентов в топ-30 попали только два американских города - Бостон и Нью-Йорк.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мельбурн занимает третье место в рейтинге - сильными сторонами города оказались толерантность и высокий уровень жизни

ТОП-30 лучших городов мира для студентов по версии QS Best Student Cities Ranking 2018:

1.Лондон

2.Токио

3.Мельбурн

4.Монреаль

5.Париж

6.Мюнхен

7.Берлин

8.Цюрих

9.Сидней

10.Сеул

11.Вена

12.Гонконг

13.Торонто

14.Бостон

15.Сингапур

16.Эдинбург

17.Ванкувер

18.Нью-Йорк

19.Киото-Осака-Кобе

20.Тайбей

21.Брисбен

22.Канберра

23.Окленд

24.Манчестер

25.Буэнос-Айрес

26.Пекин

27.Амстердам

28.Москва

29.Шанхай

30.Прага

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