Лондон признан лучшим городом для студентов
Лондон признан лучшим городом для студентов в 2018 году. Таковы результаты рейтинга QS Best Student Cities Ranking 2018, который ежегодно составляет крупная британская компания QS, сообщает корреспондент ВВС по вопросам образования Шон Кохлан.
Лидер предыдущих лет - Париж - занял лишь пятое место в рейтинге.
При подготовке рейтинга QS учитываются шесть критериев: уровень университетов, интернациональный студенческий состав, привлекательность города, рынок труда, финансовая доступность и мнение студентов.
Эксперты опросили 50 тыс. студентов, как проходило их знакомство с городами и хотелось ли им остаться там после завершения обучения.
Почему Лондон?
Выяснилось, что в британской столице очень высокая концентрация университетов мирового уровня типа Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона.
Сильными сторонами города также оказались мультикультурность, толерантность жителей и возможность остаться после завершения образования.
Бен Саутер, директор исследований QS, отмечает, что, несмотря на то, что "Лондон - очень дорогой город, он остается прекрасным местом для учебы".
На позиции Лондона в подобных рейтингах в будущем может повлиять "брексит". По данным опроса International Student Survey, в котором приняли участие 67 тысяч студентов, 39% учащихся из стран-членов ЕС считают, что будущий выход Британии из ЕС "негативно отразился на заинтересованности потенциальных студентов получить образование в Великобритании".
По оценке Higher Education Policy Institute, зарубежные студенты приносят британской экономике 27 млрд долларов ежегодно, а Лондон непосредственно - 6,2 млрд долларов.
Привлекательные и доступные
На втором месте в рейтинге - Токио благодаря высокой оценке по критерию "привлекательности" города. Этот критерий отражает такие факторы, как безопасность, экологичность и качество жизни.
Австралию, которая стремится увеличить свою долю на международном рынке образования, представляют в рейтинге Мельбурн (третье место) и Сидней (девятая строчка). Австралийские города студенты высоко оценивают за открытость к иностранцам.
А наиболее доступным по ценам городом для студентов считается Будапешт в Венгрии.
Америка - не в лидерах
В академических рейтингах лучших университетов, доминируют американские университеты. В World University Rankings они занимают четыре первых места, а рейтинг возглавляет Массачусетский технологический институт.
Однако в рейтинге лучших городов для студентов в топ-30 попали только два американских города - Бостон и Нью-Йорк.
ТОП-30 лучших городов мира для студентов по версии QS Best Student Cities Ranking 2018:
1.Лондон
2.Токио
3.Мельбурн
4.Монреаль
5.Париж
6.Мюнхен
7.Берлин
8.Цюрих
9.Сидней
10.Сеул
11.Вена
12.Гонконг
13.Торонто
14.Бостон
15.Сингапур
16.Эдинбург
17.Ванкувер
18.Нью-Йорк
19.Киото-Осака-Кобе
20.Тайбей
21.Брисбен
22.Канберра
23.Окленд
24.Манчестер
25.Буэнос-Айрес
26.Пекин
27.Амстердам
28.Москва
29.Шанхай
30.Прага