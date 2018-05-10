"Да, я все еще жив": Малайзию возглавит самый старый лидер в мире
92-летний малазийский политик Махатхир Мохаммад станет самым лидером в мире. Он уже занимал пост премьера Малайзии в течение 22 лет, и именно при нем страна стала одним из "азиатских тигров".
В жесткой борьбе на парламентских выборах 9 мая возглавляемая Махатхиром Мохамадом коалиция Альянс надежды победила правящий Национальный фронт, который руководил Малайзией с 1957 года.
"Да, да, я все еще жив", - заявил Махатир на пресс-конференции в четверг рано утром, когда оказалось, что возглавляемая им коалиция получила большинство в парламенте - не менее 113 мест из 222. Он сказал, что его коалиция не будет никому мстить, но "вернет верховенство права", а передачу полномочий главы правительства ожидает уже 10 мая.
Махатхир Мохамад был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год.
Под его руководством Малайзия стала одним из "азиатских тигров" - стран, которые развивались чрезвычайными темпами до кризиса 1997-1998 годов. Махатхиру Мохамаду удалось достаточно быстро вывести страну из тисков этого кризиса.
Однако он был авторитарным политиком, который использовал противоречивые законы о безопасности для противодействия своим оппонентам. Своего заместителя, Анвара Ибрагима, который призвал к политическим и экономическим реформам, он уволил. Позже Анвара Ибрагима обвинили в коррупции и гомосексуализме, он отсидел в тюрьме в 1999-2004 годах, и снова оказался там в 2015 году.
Битва бывших союзников
Соперником Мохаммада на выборах был его бывший протеже - Наджиб Разак, который возглавляет правительство Малайзии с 2008 года. Он уже заявил, что "принимает вердикт народа".
Наджиб Разак много лет был министром обороны и образования в правительствах Махатхира Мохаммада. В 2008 году Мохаммад даже заставил тогдашнего премьера Абдуллу Бадави уйти в отставку, чтобы Разак получил должность главы правительства.
Однако в последние годы Махатхир Мохаммад и Наджиб Разак стали оппонентами.
Рост стоимости жизни и обвинения Наджиба Разака в коррупции привели к падению популярности его правительства.
Разака, в частности, обвинили в присвоении 700 млн долларов из государственного инвестфонда 1Malaysian Development Berhad, который он создал.
Он категорически отрицал все заявления, однако деятельность фонда расследуют несколько других стран. Кроме того, Разака обвинили в попытке сорвать расследование путем увольнения нескольких чиновников.
В 2016 году Махатхир Мохаммад вышел из правящей партии, подчеркнув, что не хочет ассоциироваться "с партией, которая рассматривается как поддерживающая коррупцию", и начал борьбу против бывшего протеже.
Радость победителей
Толпы сторонников господина Мохаммада шумно отметили его победу в столице страны Куала-Лумпуре.
"Я чувствую, что со сменой премьера мы, возможно, увидим что-то лучше в будущем. Наша надежда на будущее - это лучшее правительство, справедливое, свободное и единственное", - сообщил AFP 48-летний врач Сува Селван.
На пресс-конференции победитель выборов Махатхир Мохаммад объявил, что страну ожидает двухдневный праздник, но добавил: «Однако для победителей не будет праздников".
"Гора вызовов"
Анализ корреспондента ВВС в Юго-Восточной Азии Джонатана Хеда
Сегодня утром Малайзия проснулась в совершенно новой ситуации, должна состояться первая передача власти в ее истории, хотя и в руки очень знакомого лидера. Но многое остается неясным. Насколько охотно Национальный фронт, правящая коалиция, которая в разных формах руководит страной с момента обретения независимости и укоренена во все сферы управления, будет отказываться от власти?
Насколько хорошей будет разнородная коалиция (которую возглавляет Мохатхир Мохаммад. - Ред.), объединенная в основном желанием убрать Наджиба Разак, работать вместе во власти? Насколько беспроблемным будет оправдание для сидящего в тюрьме лидера оппозиции Анвара Ибрагима, а затем передача ему поста главы правительства Махатхиром Мохамадом в течение двух лет? И как они будут относиться к Наджибу Разаку и его высокооплачиваемой жене, которых обвиняют в жадности и коррупции?
После празднования по поводу удивительного акта сопротивления (действующему правительству. - Ред.) малайзийских избирателей ожидает гора задач.