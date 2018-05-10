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92-летний малазийский политик Махатхир Мохаммад станет самым лидером в мире. Он уже занимал пост премьера Малайзии в течение 22 лет, и именно при нем страна стала одним из "азиатских тигров".

В жесткой борьбе на парламентских выборах 9 мая возглавляемая Махатхиром Мохамадом коалиция Альянс надежды победила правящий Национальный фронт, который руководил Малайзией с 1957 года.

"Да, да, я все еще жив", - заявил Махатир на пресс-конференции в четверг рано утром, когда оказалось, что возглавляемая им коалиция получила большинство в парламенте - не менее 113 мест из 222. Он сказал, что его коалиция не будет никому мстить, но "вернет верховенство права", а передачу полномочий главы правительства ожидает уже 10 мая.

Махатхир Мохамад был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год.

Под его руководством Малайзия стала одним из "азиатских тигров" - стран, которые развивались чрезвычайными темпами до кризиса 1997-1998 годов. Махатхиру Мохамаду удалось достаточно быстро вывести страну из тисков этого кризиса.

Однако он был авторитарным политиком, который использовал противоречивые законы о безопасности для противодействия своим оппонентам. Своего заместителя, Анвара Ибрагима, который призвал к политическим и экономическим реформам, он уволил. Позже Анвара Ибрагима обвинили в коррупции и гомосексуализме, он отсидел в тюрьме в 1999-2004 годах, и снова оказался там в 2015 году.

Битва бывших союзников

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наджиб Разак (слева) был протеже Махатхира Мохаммада (в центре)

Соперником Мохаммада на выборах был его бывший протеже - Наджиб Разак, который возглавляет правительство Малайзии с 2008 года. Он уже заявил, что "принимает вердикт народа".

Наджиб Разак много лет был министром обороны и образования в правительствах Махатхира Мохаммада. В 2008 году Мохаммад даже заставил тогдашнего премьера Абдуллу Бадави уйти в отставку, чтобы Разак получил должность главы правительства.

Однако в последние годы Махатхир Мохаммад и Наджиб Разак стали оппонентами.

Рост стоимости жизни и обвинения Наджиба Разака в коррупции привели к падению популярности его правительства.

Разака, в частности, обвинили в присвоении 700 млн долларов из государственного инвестфонда 1Malaysian Development Berhad, который он создал.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наджиб Разак заявил, что "принимает вердикт народа"

Он категорически отрицал все заявления, однако деятельность фонда расследуют несколько других стран. Кроме того, Разака обвинили в попытке сорвать расследование путем увольнения нескольких чиновников.

В 2016 году Махатхир Мохаммад вышел из правящей партии, подчеркнув, что не хочет ассоциироваться "с партией, которая рассматривается как поддерживающая коррупцию", и начал борьбу против бывшего протеже.

Радость победителей

Копірайт зображення AFP Image caption Сторонники Махатхира Мохаммада празднуют его победу в Куала-Лумпуре

Толпы сторонников господина Мохаммада шумно отметили его победу в столице страны Куала-Лумпуре.

"Я чувствую, что со сменой премьера мы, возможно, увидим что-то лучше в будущем. Наша надежда на будущее - это лучшее правительство, справедливое, свободное и единственное", - сообщил AFP 48-летний врач Сува Селван.

На пресс-конференции победитель выборов Махатхир Мохаммад объявил, что страну ожидает двухдневный праздник, но добавил: «Однако для победителей не будет праздников".

"Гора вызовов"

Анализ корреспондента ВВС в Юго-Восточной Азии Джонатана Хеда

Копірайт зображення Getty Images Image caption Малайзия сделала свой выбор - впервые за 60 лет существования страны к власти пришла оппозиция

Сегодня утром Малайзия проснулась в совершенно новой ситуации, должна состояться первая передача власти в ее истории, хотя и в руки очень знакомого лидера. Но многое остается неясным. Насколько охотно Национальный фронт, правящая коалиция, которая в разных формах руководит страной с момента обретения независимости и укоренена во все сферы управления, будет отказываться от власти?

Насколько хорошей будет разнородная коалиция (которую возглавляет Мохатхир Мохаммад. - Ред.), объединенная в основном желанием убрать Наджиба Разак, работать вместе во власти? Насколько беспроблемным будет оправдание для сидящего в тюрьме лидера оппозиции Анвара Ибрагима, а затем передача ему поста главы правительства Махатхиром Мохамадом в течение двух лет? И как они будут относиться к Наджибу Разаку и его высокооплачиваемой жене, которых обвиняют в жадности и коррупции?

После празднования по поводу удивительного акта сопротивления (действующему правительству. - Ред.) малайзийских избирателей ожидает гора задач.

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