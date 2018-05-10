"В Иране будет ливень" Израиль атаковал позиции иранских военных
Израиль заявил, что его военные нанесли удары по почти всем объектам инфраструктуры иранских военных в Сирии. Этот шаг стал ответом на ночной удар по израильским позициям на Голанских высотах.
Речь идет о складах вооружений, ракетных установках, инфраструктуре и центрах разведки.
По информации израильских СМИ, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила 35 целей в юго-западной Сирии, в частности военную технику, которая ночью ударила по Голанским высотам.
Иран эти сообщения не комментирует.
Государственные СМИ Сирии заявляют, что противовоздушная оборона армии Башара Асада, которому Иран много лет помогает удержаться у власти, якобы отразила "израильскую агрессию" на сирийской территории, уничтожив десятки ракет.
Однако военный источник сообщило сирийскому информационному агентству SANA о том, что некоторые ракеты попали в системы противовоздушной обороны.
Израиль предупреждает Иран
Израильский министр обороны Авигдор Либерман утром в четверг сделал недвусмысленное предупреждение Ирана.
"Если в Израиле идет дождь, в Иране будет ливень", - подчеркнул он.
Однако Либерман отметил, что речь не идет о начале большой конфронтации.
"Я надеюсь, что мы завершили эту главу, и каждый понял послание", - сказал министр.
Противостояние между Ираном и Израилем обострилось в последние дни из-за израильского удара по военному объекту возле Дамаска 8 мая.
Официальное сирийское информагентство SANA сообщает, что в результате этого удара погибли двое гражданских.
Однако, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами удара по хранилищу вооружений стали 15 бойцов, которые воевали за Башара Асада. В частности, погибли 8 бойцов элитного иранского Корпуса стражей исламской революции.
Почему Израиль и Иран враждуют?
Иран - враг армии Израиля, и неоднократно призывал к прекращению существования еврейского государства.
Тегеран, один из главных союзников Сирии, отправил сотни бойцов в поддержку правительства Башара Асада.
Также Иран финансирует тысячи добровольцев из ливанского движения Хезболла, боевиков из Ирака, Афганистана и Йемена, которые воюют на стороне сирийского правительства.
Иран годами укрепляет свое военное присутствие в Сирии. Израиль рассматривает это как непосредственную угрозу и обещает помешать росту иранского присутствия в регионе.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху даже заявил, что Израиль может пойти на войну с Ираном "раньше, чем позже", чтобы остановить атаку на Израиль.
Наконец, Израиль сделал все возможное, чтобы США вышли из ядерной сделки с Ираном, о чем объявил Дональд Трамп 8 мая.