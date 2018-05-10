Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре

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Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня.

"Моя встреча с Ким Чен Ыном, которую многие ждут, состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба попробуем сделать этот момент особенным для Мира во всем мире!" - написал Трамп.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

Трамп и Ким договорились о встрече в начале марта. Встречу предложил северокорейский лидер.

До сих пор ни один из действующих президентов США не встречался лично ни с одним лидером Северной Кореи.

В последнее время вопрос о месте встречи лидеров США и КНДР вызвал ряд спекуляций.

Среди множества вариантов называли демилитаризованную зону на Корейском полуострове, нейтральные страны Европы, такие как Швейцария или Швеция, Монголию или российский Дальний Восток.

Накануне Северная Корея освободила трех граждан США, которых удерживали в северокорейских лагерях по обвинению в "преступлениях против государства" или шпионаже в пользу западных спецслужб.

Освобождение американцев произошло на фоне потепления отношений между Северной Кореей и США, Южной Кореей и Китаем.

После Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, участие в которой принимали спортсмены из Северной Кореи, Ким Чен Ын уже успел встретиться с лидерами Китая и Южной Кореи.

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