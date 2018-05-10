Картина Диего Риверы побила рекорд Фриды Кало
Картину Мексиканского художника Диего Риверы продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 9,76 млн долларов. Это самая высокая цена за латиноамериканское произведение искусства, проданное на аукционе.
- Как Фрида Кало с мужем рисовали друг друга
- Густав Климт и Эгон Шиле: художники, которые шокировали Европу
Этот рекорд ранее установила работа Фриды Кало, с которой у Риверы были бурные отношения на протяжении десятилетий.
Ее картину "Две обнаженные в лесу" удалось продать за восемь миллионов долларов в 2016 году.
"Соперников" Риверы приобрел неизвестный коллекционер по телефону.
Картина ранее была в частной коллекции американского миллиардера Дэвида Рокфеллера.
На картине изображены двое мужчин в шляпах, которые пришли на традиционный мексиканский праздник. Полотно в 1931 году заказала Эбби Рокфеллер, мать Дэвида Рокфеллера, для собственной частной коллекции.
- Скандальные произведения искусства и 100 комедий всех времен: BBC Журнал 2017
- Сыр как "муза" для художников
В 1941 году она подарила картину сыну и его жене Пегги. Работа в течение не одного десятилетия висела в гостиной их дома в штате Мэн.
Еще одна картина Риверы "Танец в Теуантепеке" установила ценовой рекорд среди латиноамериканских авторов, и не только на этом аукционе.