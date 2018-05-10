Картина Диего Риверы побила рекорд Фриды Кало

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Картину Мексиканского художника Диего Риверы продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 9,76 млн долларов. Это самая высокая цена за латиноамериканское произведение искусства, проданное на аукционе.

Этот рекорд ранее установила работа Фриды Кало, с которой у Риверы были бурные отношения на протяжении десятилетий.

Ее картину "Две обнаженные в лесу" удалось продать за восемь миллионов долларов в 2016 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Картина Фриды Кало "Две обнаженные в лесу"

"Соперников" Риверы приобрел неизвестный коллекционер по телефону.

Картина ранее была в частной коллекции американского миллиардера Дэвида Рокфеллера.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Диего Ривера женился на Фриде Кало

На картине изображены двое мужчин в шляпах, которые пришли на традиционный мексиканский праздник. Полотно в 1931 году заказала Эбби Рокфеллер, мать Дэвида Рокфеллера, для собственной частной коллекции.

В 1941 году она подарила картину сыну и его жене Пегги. Работа в течение не одного десятилетия висела в гостиной их дома в штате Мэн.

Еще одна картина Риверы "Танец в Теуантепеке" установила ценовой рекорд среди латиноамериканских авторов, и не только на этом аукционе.

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