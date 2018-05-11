США ввели новые санкции против Ирана

Копірайт зображення AFP Image caption Корпус стражей исламской революции стал мишенью новых санкций США

Новые санкции США направлены против людей и компаний, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции(КСИР).

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что санкции направлены против тех, кто давал этой организации миллионы долларов, финансируя ее "вредную деятельность".

Центробанк Ирана американские власти обвинили в том, что он помогал Корпусу стражей исламской революции получить доступ к американским долларам.

Министерство финансов США не назвало имена людей, внесенных в список санкций, но объявило, что все они иранцы.

Санкции, введенные совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), запрещают американским частным лицам или организациям вести любые дела с фигурантами санкционного списка.

"Иранский режим и его Центральный банк злоупотребляли доступом к юридическим лицам в ОАЭ, чтобы получить американские доллары для финансирования вредных действий (в том числе для финансирования и вооружения своих региональных прокси-групп (негосударственных союзников вроде ливанского движения Хезболла. - Ред.)" , - говорится в заявлении Стивена Мнучина.

"Мы намерены разрушить финансовые потоки КСИР, какими бы ни были их источники и конечные получатели", - добавил министр финансов США.

Копірайт зображення AFP Image caption Министр финансов США Стивен Мнучин объявил о намерении поломать схемы финансирования иранских элитных спецподразделений

Кто такие стражи исламской революции?

Корпус стражей исламской революции был образован в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, в которые входили сторонники лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни.

Это элитное военно-политическое формирование предназначено для защиты исламской революции Ирана и ее завоеваний.

Его войска состоят из сухопутных, военно-морских, воздушных сил и народного ополчения.

Введенные Соединенными Штатами санкции направлены на подразделение КСИР, проводящее операции за пределами Ирана - силы специального назначения "Кудс".

В четверг Израиль заявил, что дислоцированные в Сирии иранские военные обстреляли ракетами израильские позиции на Голанских высотах.

Как сообщалось, рано утром в четверг примерно 20 ракет были выпущены по оккупированной Израилем территории на Голанских высотах бойцами иранского Корпуса стражей исламской революции.

Объявленные Вашингтоном санкции - не первый случай принятия подобных мер непосредственно против КСИР. В августе 2011 года Европейский союз ввел санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции.

Тогда КСИР обвинили в поддержке репрессий против мирного населения Сирии и помощи сирийскому президенту Башару Ассаду в подавлении протестных выступлений в стране.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram