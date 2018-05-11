Евровидение-2018: Украина вышла в финал

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В столице Португалии Лиссабоне завершился второй полуфинал Евровидения-2018, украинский представитель MELOVIN вышел в финал конкурса.

По итогам голосования в финал Евровидения-2018 прошли Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды.

В первом полуфинале по итогам голосования зрителей, в финал прошли 10 из 19-ти стран: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.

12 мая состоится финал Евровидения-2018, где страны определят победителя международного песенного конкурса.

Кроме десятки финалистов, которые были определены в ходе первого полуфинала, в гранд-финал Евровидения-2018 автоматически попадают страны "большой пятерки" - Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса - Португалия.

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