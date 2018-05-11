Новый бренд Украины: "это не для украинцев"

Копірайт зображення banda.agency

Кабинет Министров Украины утвердил новый бренд Украины для презентации государства в мире. Логотип Ukraine NOW UA ("Украина СЕЙЧАС") разработала та же компания, которая принимала участие в разработке логотипа Евровидение 2017 в Киеве - агентство Banda Agency.

Отныне логотип должен стать единственным и основным элементом дизайна для промоции Украины в мире.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Офис, где создали лого "Евровидения-2017"

Как рассказали BBC News Украина в Министерстве информационной политики, конкурс на создание логотипа объявили еще в сентябре прошлого года. Представить свои работы могли все желающие.

В "шорт-лист" попали три участника, из которых спецкомиссия выбрала работу "Банды".

Пользователи соцсетей раскритиковали новый логотип. Однако, в министерстве информационной политики объяснили, что их главная аудитория - иностранцы, и им эмблема понравилась.

Именно "сейчас"

Копірайт зображення banda.agency

Креативный директор Banda Agency Павел Вржещ рассказал BBC News Украина, что главный акцент в логотипе хотели сделать на слове "сейчас".

Копірайт зображення Уніан Мы это делаем не для украинцев, мы это делаем для иностранцев. Украина перестала быть страной орнаментов, традиционности, полей, подсолнухов Артем Биденко, Государственный секретарь министерства информационной политики

"В Украине именно сейчас момент, когда происходят очень много важных вещей, и именно сейчас момент, когда выгодно инвестировать в Украину, нужно ехать и смотреть как все происходит и развивается", - говорит Вржещ.

По его словам, желтый цвет в логотипе выделяет слово "сейчас" как маркер. А синий кружок с надписью "UA" может меняться.

"Синяя пиктограмма - она "нотификейшен" в онлайне. Она показывает, что это что-то новое, стоит внимания. В зависимости от контекста и сюжета синие пиктограммки будут меняться. Там могут быть и горы, и солнышко, и ругательства, и сердечки, и животные, и листочки для аграриев", - рассказывает дизайнер.

Копірайт зображення banda.agency

Однако главное в логотипе - сообщение.

"Каждый раз, когда Украина где-то появляется, мы хотим, чтобы она несла это одно цельное, единое сообщение - Ukraine now", - говорит Павел Вржещ.

По словам госсекретаря министерства Артема Биденко, концепция лозунга Ukraine NOW была разработана при поддержке британского правительства, и протестирована на восприятие его гражданами Германии, Великобритании и Польши накануне разработки визуального логотипа.

"Гостеприимство и красота" вместо "войны и коррупции"

Копірайт зображення banda.agency

Как рассказал BBC News Украина госсекретарь министерства информполитики Артем Биденко, Украина уже давно стремилась создать единый бренд, который можно было бы использовать для продвижения страны в мире.

Копірайт зображення Уніан Это не то, что нам захотелось, а это целый ряд решений и исследований, которые решают стратегические задачи для Украины Павел Вржещ, Креативний директор Banda Agency

По его словам, еще с 90-х годов страны соревнуются в так называемом "брендинге территорий".

"Если страна не имеет своего выраженного лица, это и коммуникация, и логотип, и слоган, и многие элементы маркетинговой коммуникации, то она просто теряется на фоне других", - говорит Биденко.

Брендирование, по словам Артема Биденко, нужно не только для заманивания туристов, но и для инвестиционного, экспортного, образовательного, инфраструктурного и других направлений.

"Фокус-группа показала, что Украину видят отрицательно - война, коррупция, преступления, а когда приезжают, видят, что Украина совсем иная - живописная, дружелюбная, улыбающаяся, красивая.

"Ноль гривен, ноль копеек"

Копірайт зображення banda.agency

В Министерстве информационной политики объяснили, что главный бренд страны стоил "ноль гривен, ноль копеек".

"Это открытый творческий конкурс, ничего не заплачено, полностью все в интересах государства Украина. Компания засветилась на всю Украину, получила максимальный пиар, который возможно", - рассказал Артем Биденко.

Зато в компании Banda Agency объяснили, что ими руководило "чувство долга".

"Наша мотивация, чтобы у страны был хороший бренд. Это для нас важно. Мы в ней живем, мы ее любим и ею гордимся. Это какое-то чувство долга, что мы должны это сделать и сделать на высоком уровне", - поделился с BBC News Украина Павел Вржещ.

Хотя в компании также не скрывают, что не откажутся, если государство захочет у них заказать рекламные ролики или иную рекламу.

"Я бы на пейнте такое сделал"

Копірайт зображення banda.agency

Украинские пользователи в соцсетях раскритиковали новый бренд.

В частности, на странице BBC News Украина, под изображением логотипа большинство комментариев содержат негативную оценку:

"Кто бы мог подумать, что я с ностальгией буду вспоминать дебильных Спрытко и Гарнюню"

"Дешево. Лого вообще не напоминает об Украине, если не смотреть на сами буквы"

"Интересно, сколько этот примитивный логотип забрал наших средств. Как по мне, то я на пейнте такое бы сделал"

"Ужасно"

"Что? Это шутка?"

Но в министерстве информационной политики объяснили, что главная аудитория нового лого - иностранцы, а им эмблема понравилась.

"Мы тестировали это за границей, иностранцы абсолютно положительно воспринимают, скорее негативно они воспринимают "Спрытко и Гарнюню", поля, подсолнухи и т. д. Такого нет сейчас в дизайне - показывать вышиванку", - подытожил Артем Биденко.

По словам Биденко, в иностранных брендах сейчас преобладает графический минимализм, работа с геометрическими формами и простыми шрифтами.

"Мы это делаем не для украинцев, мы это делаем для иностранцев. Украина перестала быть страной орнаментов, традиционности, полей, подсолнухов", - рассказал Биденко и добавил: "комментировать, что это плохо, ужасно и не нравится - это хорошо, но ,цитируя одну из партий, - возьми и сделай".

Копірайт зображення banda.agency

В компании-разработчике также отреагировали на критику.

"Я уверен, что людей, которым нравится, гораздо больше. Просто так устроен интернет, что озлобленные негативные люди постят чаще, чем те, кому нравится", - говорит Павел Вржещ.

"Это не то, что нам захотелось, а это целый ряд решений и исследований, которые решают стратегические задачи для Украины", - подытожил дизайнер.

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