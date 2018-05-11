Новый бренд Украины: "это не для украинцев"
Кабинет Министров Украины утвердил новый бренд Украины для презентации государства в мире. Логотип Ukraine NOW UA ("Украина СЕЙЧАС") разработала та же компания, которая принимала участие в разработке логотипа Евровидение 2017 в Киеве - агентство Banda Agency.
Отныне логотип должен стать единственным и основным элементом дизайна для промоции Украины в мире.
Как рассказали BBC News Украина в Министерстве информационной политики, конкурс на создание логотипа объявили еще в сентябре прошлого года. Представить свои работы могли все желающие.
В "шорт-лист" попали три участника, из которых спецкомиссия выбрала работу "Банды".
Пользователи соцсетей раскритиковали новый логотип. Однако, в министерстве информационной политики объяснили, что их главная аудитория - иностранцы, и им эмблема понравилась.
Именно "сейчас"
Креативный директор Banda Agency Павел Вржещ рассказал BBC News Украина, что главный акцент в логотипе хотели сделать на слове "сейчас".
"В Украине именно сейчас момент, когда происходят очень много важных вещей, и именно сейчас момент, когда выгодно инвестировать в Украину, нужно ехать и смотреть как все происходит и развивается", - говорит Вржещ.
По его словам, желтый цвет в логотипе выделяет слово "сейчас" как маркер. А синий кружок с надписью "UA" может меняться.
"Синяя пиктограмма - она "нотификейшен" в онлайне. Она показывает, что это что-то новое, стоит внимания. В зависимости от контекста и сюжета синие пиктограммки будут меняться. Там могут быть и горы, и солнышко, и ругательства, и сердечки, и животные, и листочки для аграриев", - рассказывает дизайнер.
Однако главное в логотипе - сообщение.
"Каждый раз, когда Украина где-то появляется, мы хотим, чтобы она несла это одно цельное, единое сообщение - Ukraine now", - говорит Павел Вржещ.
По словам госсекретаря министерства Артема Биденко, концепция лозунга Ukraine NOW была разработана при поддержке британского правительства, и протестирована на восприятие его гражданами Германии, Великобритании и Польши накануне разработки визуального логотипа.
"Гостеприимство и красота" вместо "войны и коррупции"
Как рассказал BBC News Украина госсекретарь министерства информполитики Артем Биденко, Украина уже давно стремилась создать единый бренд, который можно было бы использовать для продвижения страны в мире.
По его словам, еще с 90-х годов страны соревнуются в так называемом "брендинге территорий".
"Если страна не имеет своего выраженного лица, это и коммуникация, и логотип, и слоган, и многие элементы маркетинговой коммуникации, то она просто теряется на фоне других", - говорит Биденко.
Брендирование, по словам Артема Биденко, нужно не только для заманивания туристов, но и для инвестиционного, экспортного, образовательного, инфраструктурного и других направлений.
"Фокус-группа показала, что Украину видят отрицательно - война, коррупция, преступления, а когда приезжают, видят, что Украина совсем иная - живописная, дружелюбная, улыбающаяся, красивая.
"Ноль гривен, ноль копеек"
В Министерстве информационной политики объяснили, что главный бренд страны стоил "ноль гривен, ноль копеек".
"Это открытый творческий конкурс, ничего не заплачено, полностью все в интересах государства Украина. Компания засветилась на всю Украину, получила максимальный пиар, который возможно", - рассказал Артем Биденко.
Зато в компании Banda Agency объяснили, что ими руководило "чувство долга".
"Наша мотивация, чтобы у страны был хороший бренд. Это для нас важно. Мы в ней живем, мы ее любим и ею гордимся. Это какое-то чувство долга, что мы должны это сделать и сделать на высоком уровне", - поделился с BBC News Украина Павел Вржещ.
Хотя в компании также не скрывают, что не откажутся, если государство захочет у них заказать рекламные ролики или иную рекламу.
"Я бы на пейнте такое сделал"
Украинские пользователи в соцсетях раскритиковали новый бренд.
В частности, на странице BBC News Украина, под изображением логотипа большинство комментариев содержат негативную оценку:
"Кто бы мог подумать, что я с ностальгией буду вспоминать дебильных Спрытко и Гарнюню"
"Дешево. Лого вообще не напоминает об Украине, если не смотреть на сами буквы"
"Интересно, сколько этот примитивный логотип забрал наших средств. Как по мне, то я на пейнте такое бы сделал"
"Ужасно"
"Что? Это шутка?"
Но в министерстве информационной политики объяснили, что главная аудитория нового лого - иностранцы, а им эмблема понравилась.
"Мы тестировали это за границей, иностранцы абсолютно положительно воспринимают, скорее негативно они воспринимают "Спрытко и Гарнюню", поля, подсолнухи и т. д. Такого нет сейчас в дизайне - показывать вышиванку", - подытожил Артем Биденко.
По словам Биденко, в иностранных брендах сейчас преобладает графический минимализм, работа с геометрическими формами и простыми шрифтами.
"Мы это делаем не для украинцев, мы это делаем для иностранцев. Украина перестала быть страной орнаментов, традиционности, полей, подсолнухов", - рассказал Биденко и добавил: "комментировать, что это плохо, ужасно и не нравится - это хорошо, но ,цитируя одну из партий, - возьми и сделай".
В компании-разработчике также отреагировали на критику.
"Я уверен, что людей, которым нравится, гораздо больше. Просто так устроен интернет, что озлобленные негативные люди постят чаще, чем те, кому нравится", - говорит Павел Вржещ.
"Это не то, что нам захотелось, а это целый ряд решений и исследований, которые решают стратегические задачи для Украины", - подытожил дизайнер.