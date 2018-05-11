Смертельный грибок "может уничтожить всех амфибий в мире"

Копірайт зображення FRANK PASMANS Image caption Лягушку "Бомбина" импортировали в Европу из Южной Кореи

В Восточной Азии появился смертельный грибок, который может уничтожить популяцию земноводных во всем мире.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, подтверждает идею о том, что торговля животными способствовала распространению убийственного штамма хитридиевого грибка.

Этот грибок - главная причина разрушительной болезни, от которой страдают лягушки, тритоны и саламандры.

Сегодня не существует эффективных мер для лечения этого заболевания.

Авторы доклада подчеркивают необходимость усилить биозащиту вдоль границ, включая потенциальный запрет торговли амфибиями как домашними животными.

Хитридиевий гриб впервые обнаружили в 1990-х годах, заявил соавтор исследования, доктор Саймон О'Ганлон из Имперского колледжа Лондона.

Копірайт зображення DIRK S Image caption Американская "лягушка-бык" более или менее устойчива к новому грибку, но может передать болезнь другим чувствительным амфибиям

"До сих пор нам не удалось точно определить, откуда пришел этот грибок", - пояснил он.

По его словам, сейчас ученые пытаются решить эту проблему.

Новый грибок вызывает заболевание, которое называется хитридиомикоз. Оно поражает кожу животного и препятствует способности регулировать уровень воды и электролитов. Это может привести к сердечной недостаточности.

Некоторые виды пострадали больше, чем другие. Например, американская «лягушка-бык", оказывается, имеет иммунитет, а для других популяций этот грибок смертельный практически на 100%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хитридиевий грибок угрожает "ненастоящим лягушкам", которые распространены в Южной Австралии

Исследование показало, что некоторые лягушки могут сопротивляться болезни. Но, вместе с тем, пока рано говорить о каких-то признаках выздоровления земноводных от этого грибка.

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