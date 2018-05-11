Почему IBM запретила персоналу использовать флешки?

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Американская электронная корпорация IBM запретила своим сотрудникам использовать носители информации, такие как флешки и SD-карты.

Причиной стал возможный "финансовый и репутационный" вред, который бы потерпела компания в случае потери данных, сообщает издание The Register.

Вместе с тем, персонал IBM для обмена информацией сможет использовать внутреннюю сеть.

Однако, решение о запрете использования таких накопителей может создать проблему.

Потеря данных

О новом решении сотрудникам IBM сообщила главный офицер по безопасности Шамла Найду.

Некоторым отделам IBM запретили пользоваться накопителями информации в течение определенного времени. Это решение компания имплементирует по всему миру.

Ожидается, что персонал IBM прекратит использовать эти устройства до конца мая.

Представитель IBM, комментируя это решение компании, сказал: "Мы регулярно просматриваем и улучшаем наши стандарты безопасности и практики, чтобы защитить как IBM, так и наших клиентов в связи с ростом угроз".

Эксперт по вопросам безопасности Кевин Бьюмонт рассказывает: "Это смелый шаг IBM, поскольку USB-устройства несут реальный риск. Часто очень легко извлечь данные из компании с помощью этих устройств, а также ввести вредоносное программное обеспечение".

Однако, по его словам, IBM может столкнуться с проблемами в реализации этого решения.

"Технически достаточно легко контролировать доступ к флешкам, а также отслеживать, какие данные на них можно скопировать", - говорит Бьюмонт.

"На самом деле это может быть проблемой, сразу легко выявить сотрудников, которые используют их для законных деловых целей. Поэтому это потребует, чтобы персонал менял свои привычки на рабочем месте", - считает эксперт.

Исполнительный директор компании по безопасности 1E Сумир Карай считает, что это решение IBM было "чрезмерной реакцией" службы безопасности компании, которая не понимает, что существует много различных способов передачи данных как в организацию, так и из нее.

"Запрет USB-устройств не препятствует людям похищать данные", - говорит он. По словам эксперта, данные с FTP-сервера можно так же легко потерять.

Это решение американская корпорация приняла на фоне решения Евросоюза об ужесточении регулирования передачи данных.

Новые правила ЕС вступили в силу 25 мая, они накладывают большие штрафы на организации, которые недостаточно защищают конфиденциальную информацию.

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