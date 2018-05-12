Чем отравились дети в Черкассах?
В Черкассах 8 мая произошло массовое отравление учеников местной школы, однако до сих пор власти официально не сообщили о причинах этой чрезвычайной ситуации.
В ГСЧС говорят, что состояние детей и учителей, которые пострадали, улучшается, из реанимации уже всех перевели в стационар.
"В отделении интенсивной терапии нет ни одного потерпевшего, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное", - пояснил представитель управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.
По его словам, в целом госпитализировали 55 учеников и 4 взрослых. По состоянию на 11 мая 24 ребенка уже уехали из больницы домой.
Какие исследования провели?
Специалисты ГСЧС сразу провели на территории школы замеры воздуха и почвы для исследования на содержание химических веществ. Однако никаких превышений не зафиксировали - все в норме.
Лаборатория Госпродпотребслужбы города взяла пробы воздуха, воды из системы водоснабжения и бутилированной питьевой воды. И тоже не обнаружила превышений предельно допустимых концентраций.
Помещение школы проверили на наличие излучения и загрязнения поверхностей. Кроме того, эксперты обследовали прилегающую территорию и тоже не обнаружили причин отравления.
В результате решили отобрать анализы с места происшествия и отправить в Киевский институт экологии и токсикологии, а также лаборатории токсикологии больницы "Охматдет".
Также, по информации ГСЧС, все образцы передадут в немецкую "Лабораторию доктора Рёдгера", расположенную в Киеве.
Жители подозревают "Азот"
Жители Черкасс подозревают, что причиной отравления школьников могла стать авария на химическом предприятии «Азот», расположенном прямо в городе.
"Азот" - крупнейшее в Украине предприятие по производству азотных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции.
Люди в разговоре с журналистами предположили, что, вероятно, могла произойти утечка ядовитого вещества на заводе, и это могло стать причиной массового отравления.
Однако, само предприятие заявило о непричастности к инциденту.
Согласно сообщению на сайте завода, все технологические службы и цеха "работали и работают в штатном режиме".
"Каких-либо нарушений ведения технологического процесса на предприятии не было. Предельно допустимые концентрации выбросов в атмосферу не превышались", - заявило предприятие.
Версия о некачественных стройматериалах
Основной версией отравления власти назвали распыление неизвестного вещества во время школьной линейки.
Однако впоследствии начали говорить еще об одной - незапланированный ремонт с использованием некачественных строительных материалов.
Госпродпотребслужба опубликовала заявление, в котором эту версию опровергла.
"Распространенная в СМИ информация о том, что ремонтные работы могли вызвать массовое отравление школьников в Черкассах, не соответствует действительности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.
В результате - школа до сих пор не работает, а лаборатории продолжают искать причину отравления.
Полиция завела дело
Дети начали терять сознание во время линейки в школе утром 8 мая. Всего там было 424 ученика. Позже к врачам обратились и учителя школы.
Представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил BBC News Украина, что полиция Черкасской области открыла уголовное производство по части первой статьи 325 Уголовного кодекса - нарушение санитарных норм.
Расследование дела продолжается.