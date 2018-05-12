NASA впервые запустит на Марс вертолет

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NASA планирует впервые отправить на Марс вертолет, чтобы испытать его на другой планете.

Вертолет готовятся запустить на "красную планету" в 2020 году.

Команда дизайнеров потратила более четырех лет на уменьшение размеров вертолета до параметров "софтбольного мяча", а также уменьшила его вес до 1,8 кг.

Летательный аппарат специально разработан для полетов в атмосфере Марса, которая в 100 раз меньше по плотности, чем атмосфера Земли.

NASA описывает вертолет, как тот, что "тяжелее воздуха".

Советские ученые сбросили два аэростата в атмосферу Венеры в 1980-х годах. Ни один летательный аппарат не смог подняться с поверхности другой планеты.

Два винта этого вертолета будут работать со скоростью примерно 3000 оборотов в минуту. Этот показатель в 10 раз превышает скорость вращения винтов обычного земного вертолета.

"Идея вертолета, летящего в небе другой планеты, очень волнующая", - сказал администратор NASA Джим Биденстайн.

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По его словам, ученые пытаются дальше изучать Марс, поэтому проект по запуску туда вертолета многообещающий.

Несмотря на то, что устройство назвали вертолетом, пилота в нем не будет.

В NASA ожидают, что устройство с дистанционным управлением сможет отлететь на почти 55 млн км от Земли.

Ученые сделали этот аппарат очень мощным, чтобы у него было больше шансов на выживание.

Но при этом NASA дает проекту оценку "большой риск", понимая сложность миссии.

"Если это не сработает, то участия вертолетов в миссие "Марс 2020"не будет. А если сработает, вертолеты могут стать низко летающими разведчиками и авиасредствами для доступа к недоступным местам", - говорится в заявлении NASA.

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