NASA впервые запустит на Марс вертолет
NASA планирует впервые отправить на Марс вертолет, чтобы испытать его на другой планете.
Вертолет готовятся запустить на "красную планету" в 2020 году.
Команда дизайнеров потратила более четырех лет на уменьшение размеров вертолета до параметров "софтбольного мяча", а также уменьшила его вес до 1,8 кг.
Летательный аппарат специально разработан для полетов в атмосфере Марса, которая в 100 раз меньше по плотности, чем атмосфера Земли.
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NASA описывает вертолет, как тот, что "тяжелее воздуха".
Советские ученые сбросили два аэростата в атмосферу Венеры в 1980-х годах. Ни один летательный аппарат не смог подняться с поверхности другой планеты.
Два винта этого вертолета будут работать со скоростью примерно 3000 оборотов в минуту. Этот показатель в 10 раз превышает скорость вращения винтов обычного земного вертолета.
"Идея вертолета, летящего в небе другой планеты, очень волнующая", - сказал администратор NASA Джим Биденстайн.
По его словам, ученые пытаются дальше изучать Марс, поэтому проект по запуску туда вертолета многообещающий.
Несмотря на то, что устройство назвали вертолетом, пилота в нем не будет.
В NASA ожидают, что устройство с дистанционным управлением сможет отлететь на почти 55 млн км от Земли.
Ученые сделали этот аппарат очень мощным, чтобы у него было больше шансов на выживание.
Но при этом NASA дает проекту оценку "большой риск", понимая сложность миссии.
"Если это не сработает, то участия вертолетов в миссие "Марс 2020"не будет. А если сработает, вертолеты могут стать низко летающими разведчиками и авиасредствами для доступа к недоступным местам", - говорится в заявлении NASA.