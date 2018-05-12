В Польше напали на украинцев, одного из них спасают врачи

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Под Варшавой (Польша) произошло столкновение между группой неизвестных и украинцев, в результате которого один гражданин Украины попал в больницу с тяжелыми травмами.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в селе Глоскув недалеко от Варшавы.

В четверг, 3 мая, трое украинцев пошли за покупками в местный магазин. После выхода из него их задел незнакомый человек.

Между ним и украинцами произошла словесная перепалка, после которой тот вызвал подмогу.

Нападавшие набросились на украинцев и начали наносить удары бейсбольными битами. Двум гражданам Украины удалось скрыться.

Одного из них, по данным польских СМИ, серьезно избили. Парень попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком, поскольку в этот момент у него случился эпилептический приступ.

"Украинец при смерти"

Главный редактор украинского портала в Польше Prostir.pl Игорь Исаев рассказал BBC News Украина, что украинец Николай, которого сильно избили, теперь в критическом состоянии.

"Очень мало шансов, что он выживет", - говорит Игорь.

По его словам, в субботу украинцу сделали операцию.

По сообщению Gazeta Wyborcza, все трое ребят - Николай, Андрей и Руслан - работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуви. "Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали", - рассказал изданию их коллега с работы.

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Прокуратура расследует дело

Польская прокуратура расследует дело по факту избиения украинцев, сообщили BBC News Украина в МИД.

"Прокуратура возбудила дело по факту избиения, продолжаются следственные действия", - говорит представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Никаких других подробностей по этому инциденту в МИД не сообщают.

По словам Кирилича, состояние украинец тяжелый, к нему в Польшу поехали жена и сын. Также украинца планирует посетить консул.

Игорь Исаев говорит, что пока о каких-то версии конфликта говорить рано, поскольку мало информации.

"Но моя версия такова: украинцы говорили с акцентом, и на них обратили внимание", - говорит он и добавляет, что в последние годы растет уровень ненависти со стороны поляков к украинцам.

Особенно, по словам Исаева, это касается тех граждан Украины, которые проживают в небольших польских городах.

По предварительной информации, в рамках расследования дела никого еще не задержали.

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