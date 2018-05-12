Рекордную волну зафиксировали в Новой Зеландии
Ученые Новой Зеландии зафиксировали самую большую волну, которую когда-либо регистрировали в южном полушарии.
Ее высота - 23,8 метра была задокументирована на острове Кэмпбелл на этой неделе, сообщили местные синоптики.
Это превышает показатели предыдущей волны в 22,03 метра, которую наблюдали на юге австралийского штата Тасмания в 2012 году.
Океанограф метеорологической службы, доктор Том Даррант сказал ВВС, что это "самая большая волна, которая когда-либо была зафиксирована в южном полушарии".
Метеорологическая служба Новой Зеландии установила специальное устройство - плавучий буй для измерения волн, работающий на солнечной энергии.
Эта территория известна большой штормовой активностью, однако до сих волны было трудно измерить.
Буй работает каждые 3 часа в течение 20 минут.
Во время шторма в Новой Зеландии волны часто достигали 15 метров. Это рекордный показатель для Южного океана.