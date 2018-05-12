"С вами говорит робот": Google обещает предупреждать живых людей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Быстрое развитие искусственного интеллекта уже вызывает у многих беспокойство

Компания Google обещает предпринять меры, чтобы граждане, которым будет звонить с коммерческими или деловыми целями бот, не спутали его с живым человеком.

Новая разработка - бот Duplex - синтезирует человеческую речь так качественно, что на слух никаких машинных интонаций уловить невозможно.

Все, кому позвонит бот, будут предупреждены, что с ними разговаривает компьютер, заявили представители компании информационному изданию Verge.

Способности бота Duplex имитировать голос человека были продемонстрированы на этой неделе на организованной Google конференции разработчиков. Бот позвонил в парикмахерскую, чтобы зарезервировать время стрижки.

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Как минимум одна из экспертов сказала, что была "в ужасе" от увиденного.

Социальные последствия

В заявлении Google говорится, что компания оценила все аргументы, выдвинутые при обсуждении новой разработки, и понимает важность честного и прозрачного использования новых технологий.

"В эту программу будет встроена функция полной гласности с тем, чтобы эту систему можно было идентифицировать", - говорится в документе.

Копірайт зображення Google Image caption Бот демонстрировал свои способности прямо со сцены

Программа Duplex прямо на сцене позвонила в парикмахерскую. Генерируемый компьютером голос применял разговорные выражения, делал паузы и даже перефразировал самого себя, то есть звучал как настоящий человек.

Голос контролировала программа DeepMind WaveNet компании Google, Программа научилась звучать по-человечески, выслушав множество разговоров между людьми, для того, чтобы понять как именно им подражать.

Google заявляет, что программа направлена на то, чтобы поддерживать "естественный" разговор в реальном мире через смартфон пользователя.

В заявлении Google сказано, что компания ценит полученные комментарии и критику и что все замечания будут учтены до запуска окончательной версии этой программы.

Демонстрация голосовых способностей Duplex испугала профессора университета Северной Каролины Зейнеп Тюфекчи, которая изучает взаимное влияние новых технологий и общества. Она назвала программу пугающей и охарактеризовала ее как "очевидное зло".

Несколько позднее она написала в "Твиттере", что это прямой, сознательный обман пользователей.

"Так как цифровые технологии все лучше справляются с тем, что обычно делают люди, то упор следует делать на защите людей, на том, как различать людей и машины, и как создать надежные опознавательные сигналы, кто есть кто", - написала Зейнеп Тюфекчи в "Твиттере".

Профессор Тюфекчи также выразила удивление тем, что проект WaveNet не был закрыт еще на начальных этапах и дошел до стадии публичной презентации.

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