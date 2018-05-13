Ломаченко побывал в нокдауне, но победил Линареса

Копірайт зображення Top Rank Boxing

Украинский боксер Василий Ломаченко в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в ночь на воскресенье победил венесуэльца Хорхе Линареса.

В шестом раунде украинец пропустил мощный удар противника в лицо и оказался на полу, однако быстро поднялся и продолжил бой.

А в десятом раунде, после серии ударов Ломаченко по корпусу Хорхе Линареса, в нокдауне побывал уже венесуэлец.

Копірайт зображення Top Rank Boxing

После этого Линарес выражал желание продолжить поединок, однако судья остановил бой, объявив, что Василий Ломаченко победил техническим нокаутом - украинец имел преимущество на протяжении всего поединка.

Таким образом украинский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBA и объединил три чемпионских пояса всего за 12 боев - это абсолютный рекорд.

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