Ломаченко побывал в нокдауне, но победил Линареса
Украинский боксер Василий Ломаченко в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в ночь на воскресенье победил венесуэльца Хорхе Линареса.
В шестом раунде украинец пропустил мощный удар противника в лицо и оказался на полу, однако быстро поднялся и продолжил бой.
А в десятом раунде, после серии ударов Ломаченко по корпусу Хорхе Линареса, в нокдауне побывал уже венесуэлец.
После этого Линарес выражал желание продолжить поединок, однако судья остановил бой, объявив, что Василий Ломаченко победил техническим нокаутом - украинец имел преимущество на протяжении всего поединка.
Таким образом украинский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBA и объединил три чемпионских пояса всего за 12 боев - это абсолютный рекорд.