Нападавший в Париже оказался выходцем из Чечни

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Неизвестный напал с ножом на людей в центре Парижа. По данным полиции, в результате нападения как минимум один человек был убит, еще четверо получили ранения.

Нападавший был застрелен полицией в районе у парижской оперы. По свидетельствам очевидцев, во время нападения он кричал "Аллаху акбар".

Это мужчина 1997 года рождения - гражданин Франции и уроженец Чечни, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в судебной системе. О его чеченском происхождении сообщали и источники других СМИ, некоторые из них называли его гражданином России.

Агентства сообщают, что отец и мать нападавшего задержаны, их допрашивает французская полиция.

Экстремистская группировка "Исламское государство" позже заявила, что нападение совершил один из ее "солдат".

Как развивались события

Копірайт зображення Getty Images Image caption Место происшествия оцеплено полицией

Мужчина (его имя пока не называлось) напал на прохожих около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи.

Он также попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди, спрятавшиеся внутри, не дали ему этого сделать.

Сразу после нападения на улице началась паника.

Полиция сначала пыталась обезвредить подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела и нападавший упал.

По данным полицейских, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Французский президент Эммануэль Макрон написал в Twitter: "Франция снова расплачивается кровью, но не уступит врагам свободы".

Крупнейшее в послевоенной истории Парижа и всей Франции нападение на мирных жителей произошло в ноябре 2015 года. Тогда одновременно произошли взрывы возле стадиона "Стад де Франс", а также расстрел посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан".

Жертвами того нападения стали 130 человек, еще более 300 получили ранения. Происшествие было квалифицировано как теракт, после чего во Франции в четвертый раз за всю ее историю ввели режим чрезвычайного положения.

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