В аварии в Беларуси погиб ребенок из Украины, еще 6 - травмированы
В результате аварии в Брестской области Беларуси погиб один ребенок из Украины, еще шестеро получили тяжелые ранения, сообщает в воскресенье белорусская ГАИ.
По данным белорусской стороны, микроавтобус, в котором ехала детская футбольная команда, столкнулся с погрузчиком.
"В результате столкновения погиб ребенок-пассажир (2005 года рождения, гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сиденье", - сообщают в Брестской Госавтоинспекции.
Там отмечают, что столкновение было попутным, то есть машины двигались в одном направлении.
Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде" рассказал, что команда возвращалась из Польши в Сумскую область через Беларусь.
Он также рассказал, что из шести травмированных детей двое - в тяжелом состоянии.
В то же время в МИД Беларуси говорят об одном ребенке в тяжелом состоянии: "У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".
Авария произошла утром. Белорусские власти сообщают, что к месту трагедии направили лучших врачей.
Причины аварии устанавливаются.