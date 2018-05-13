В аварии в Беларуси погиб ребенок из Украины, еще 6 - травмированы

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В результате аварии в Брестской области Беларуси погиб один ребенок из Украины, еще шестеро получили тяжелые ранения, сообщает в воскресенье белорусская ГАИ.

По данным белорусской стороны, микроавтобус, в котором ехала детская футбольная команда, столкнулся с погрузчиком.

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"В результате столкновения погиб ребенок-пассажир (2005 года рождения, гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сиденье", - сообщают в Брестской Госавтоинспекции.

Там отмечают, что столкновение было попутным, то есть машины двигались в одном направлении.

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Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде" рассказал, что команда возвращалась из Польши в Сумскую область через Беларусь.

Он также рассказал, что из шести травмированных детей двое - в тяжелом состоянии.

В то же время в МИД Беларуси говорят об одном ребенке в тяжелом состоянии: "У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".

Авария произошла утром. Белорусские власти сообщают, что к месту трагедии направили лучших врачей.

Причины аварии устанавливаются.

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