"Украинская Голландия": под Черновцами посадили 55 тысяч тюльпанов

55 тысяч луковиц тюльпанов 45 видов посадили на одном гектаре в селе Мамаевцы под Черновцами.

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Долину тюльпанов создали местные бизнесмены семья Стратийчуков после возвращения с заработков из Голландии.

Сначала они показывали тюльпанное поле своим друзьям, впоследствии открыли его для посетителей.

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Вход для взрослых стоит 35 грн. В этом году расцвели тюльпаны 30 цветов и оттенков - однотонные и пестрые, карликовые и большие.

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Тюльпаны семья сажает уже 13 лет, новые сорта ежегодно привозят из Голландии. Высаживают луковицы осенью, а когда они отцветают, их выкапывают. Цветут тюльпаны с конца апреля до начала мая.

Поле цветоводы берут в аренду на сезон, каждый раз адрес тюльпановой долины меняется.

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"Когда мы думаем о том, что нас ждет после того, как тюльпаны отцветут, то закрадывается мысль закончить это дело. Но когда смотрю на улыбающиеся лица, слышу слова благодарности, то не могу остановиться, снова еду в Голландию и привожу все больше луковиц", - рассказывает цветочница Мирослава Стратийчук.

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22 апреля во Мамаевцах прошел фестиваль тюльпанов. Полюбоваться цветами ежегодно приезжают тысячи туристов со всей Украины.

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