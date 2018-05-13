Расстрелянная семья в Австралии: подозревают дедушку

Копірайт зображення KATRINA MILES/FACEBOOK Image caption Катрина Майлз жила вместе с родителями и четырьмя детьми

Отец четверых детей, которых нашли мертвыми на западе Австралии, заявил, что за убийством может стоять их дедушка.

Тело 61-летнего Питера Майлза, его 58-летней жены Синды, 35-летней дочери Катрины и четырех внуков - 13,12, 10 и 8 лет нашли около и внутри дома Майлза в городе Осмингтон, штат Западная Австралия.

Копірайт зображення EPA Image caption Аарон Кокман призвал местных жителей не испытывать злости из-за случившегося

Аарон Кокман, который разошелся со своей женой Катриной, заявил, что, по его мнению, Питер Майлз совершил преступление не спонтанно, а долгое время продумывал убийство.

Полиция не называет имени убийцы. Подозревают, что им мог быть кто-то из убитых, который сначала расстрелял близких, а затем покончил с собой.

Как сообщается, три единицы огнестрельного оружия, которые нашли на месте трагедии, были зарегистрированы на имя Питера Майлза.

Копірайт зображення CYNDA MILES/FACEBOOK Image caption Синда Майлз была известна в городе Осмингтон

Бывший зять Майлза сказал журналистам, что не испытывает злобы из-за того, что произошло, ему очень жаль его детей, но он не хочет, "чтобы кто-то чувствовал злобу".

Он рассказал, что все еще любит то, каким был Питер Майлз, и сказал, что, "если бы не он, то у него не было бы Катрины и детей. То есть это не какой-то случайный парень с улицы забрал их у меня, он дал мне их, и теперь он забрал их обратно".

Кокман сказал, что его немного утешило осознание того, что его дети спокойно умерли во сне, но добавил: "Я все потерял в своей жизни".

Полиция сообщила, что в минувшую пятницу получила звонок о стрельбе от мужчины. Звонили из дома Майлзов.

Убийство возмутило общественность в городе Осмингтон, расположенном около винодельческого региона Маргарет Ривер, популярного среди туристов.

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