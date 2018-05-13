Расстрелянная семья в Австралии: подозревают дедушку
Отец четверых детей, которых нашли мертвыми на западе Австралии, заявил, что за убийством может стоять их дедушка.
Тело 61-летнего Питера Майлза, его 58-летней жены Синды, 35-летней дочери Катрины и четырех внуков - 13,12, 10 и 8 лет нашли около и внутри дома Майлза в городе Осмингтон, штат Западная Австралия.
Аарон Кокман, который разошелся со своей женой Катриной, заявил, что, по его мнению, Питер Майлз совершил преступление не спонтанно, а долгое время продумывал убийство.
Полиция не называет имени убийцы. Подозревают, что им мог быть кто-то из убитых, который сначала расстрелял близких, а затем покончил с собой.
Как сообщается, три единицы огнестрельного оружия, которые нашли на месте трагедии, были зарегистрированы на имя Питера Майлза.
Бывший зять Майлза сказал журналистам, что не испытывает злобы из-за того, что произошло, ему очень жаль его детей, но он не хочет, "чтобы кто-то чувствовал злобу".
Он рассказал, что все еще любит то, каким был Питер Майлз, и сказал, что, "если бы не он, то у него не было бы Катрины и детей. То есть это не какой-то случайный парень с улицы забрал их у меня, он дал мне их, и теперь он забрал их обратно".
Кокман сказал, что его немного утешило осознание того, что его дети спокойно умерли во сне, но добавил: "Я все потерял в своей жизни".
Полиция сообщила, что в минувшую пятницу получила звонок о стрельбе от мужчины. Звонили из дома Майлзов.
Убийство возмутило общественность в городе Осмингтон, расположенном около винодельческого региона Маргарет Ривер, популярного среди туристов.