Копірайт зображення Reuters Image caption Создание коалиции между Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини уже запечатлели на мурале в Риме

Лидер итальянского популистского "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо объявил, что достиг договоренности о коалиционной программе с ультраправой "Лигой Севера".

Политик сообщил, что продолжаются переговоры по кандидатуре премьер-министра, однако воскресенье стало "очень продуктивным днем".

Он добавил, что премьер-министр не будет технократом.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла объявил воскресенье последним днем, когда партии могут сформировать правительство, чтобы избежать роспуска избранного в марте парламента.

Лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо и лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини являются ключевыми участниками переговоров о правительстве. Оба политика неоднократно выступали против наложенных на Россию санкций.

Также обе политические силы критикуют устройство ЕС и евро, хотя во время предвыборной кампании "Движение пяти звезд" отказалось от идеи референдума о выходе из еврозоны, а Лига Севера - от призывов выйти из ЕС.

Копірайт зображення AFP Image caption Лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини и лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо считают себя победителями выборов в Италии

31-летний Ди Майо - бывший вебмастер и стюард футбольного клуба Наполи. В 2013 году он стал одним из ведущих представителей "Движения пяти звезд" в парламенте и был избран вице-спикером нижней палаты - самым молодым в истории.

45-летний Сальвини возглавляет "Лигу Севера" с 2013 года. За последние 5 лет политическая сила, которая ранее отстаивали интересы автономистов только из северных регионов, начала претендовать на лидерство в правом лагере во всей стране.

"Движение пяти звезд" и "Лига Севера" успешно выступили на выборах в марте и вместе имеют большинство в нижней палате парламента. Их успеху способствовала экономическая ситуация в стране: ВВП страны до сих пор не достиг докризисного уровня 2007 года, а молодежная безработица достигает 32%.

Создание популистского правительства евроскептиков в одной из стран-основательниц ЕС может быть шоком для объединения. Для выполнения предвыборных обещаний, в частности введения универсального дохода для бедных итальянцев, "Движение пяти звезд" может потребовать изменения политики ЕС относительно максимального размера бюджетных дефицитов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram