На церемонию памяти Хокинга пригласили гостей из будущего

Копірайт зображення André Pattenden Image caption О жизни и достижениях профессора Хокинга будут вспоминать на мемориальной церемонии его друзья и те, кто никогда его не встречал

Организаторы церемонии памяти профессора Стивена Хокинга дали возможность людям из будущего прийти и отдать дань почтения физику, который изучал проблему путешествий во времени.

Первую славу выдающемуся ученому принесла книга "Краткая история времени".

Одна тысяча билетов для зрителей мемориальной церемонии в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона, которая состоится в июне 2018 года, будет разыграна среди граждан, которые должны зарегистрироваться для участия в жеребьевке.

При регистрации нужно указать свою дату рождения. Система допускает регистрацию лиц, родившихся вплоть до 31 декабря 2038 года - то есть тех, кто еще не появился на свет. Фонд Хокинга сделал это намеренно - там поясняют, что возможность путешествий во времени не опровергнута теоретически и исключить их вероятность нельзя.

Физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в марте этого года в возрасте 76 лет. В Кембриджском университете состоялась панихида.

В июне в Вестминстерском аббатстве его прах будет захоронен между могилами сэра Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

По словам дочери Хокинга Люси, церемония будет не траурной - на ней семья (в том числе трое детей ученого), коллеги и друзья будут вспоминать о его жизни и научной работе, которой не помешала борьба с болезнью, приковавшей Хокинга к инвалидному креслу и лишившей его способности разговаривать.

Копірайт зображення Jude Edginton/Discovery Communications Image caption В 2009 году телеканал Дискавери вел съемки вечеринки для людей из будущего, на которую никто не пришел

То, что приглашение на церемонию памяти Хокинга по сути открыто для путешественников во времени, заметил лондонский блогер IanVisits.

"Профессор Хокинг однажды уже устраивал вечеринку для путешественников во времени, чтобы проверить, что будет, если он опубликует приглашение уже после события, - говорит блогер. - Тогда никто не пришел, но по-моему, то, что сайт мемориальной службы позволяет прийти на нее людям, которые родятся в будущем - это правильно. Надо будет поискать путешественников во времени в Вестминстере".

В июне 2009 года, после "вечеринки для путешественников во времени", профессор Хокинг заявил, что тот факт, что на нее никто не явился, является экспериментальным доказательством того, что перемещение во времени невозможно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В биографическом фильме о Стивене Хокинге роль профессора сыграл Эдди Редмэйн

Среди 12 тысяч человек из более чем 50 стран мира, подавших заявки на участие в июньской мемориальной службе за первые сутки регистрации, ни один не указал дату рождения в будущем. Однако фонд Хокинга считает, что вероятность путешествий во времени исключать нельзя.

"Всё возможно, пока не доказано обратное. Одно мы знаем точно - нам подали заявки люди со всего земного шара,- заявили в фонде. - И мы действительно имеем в виду шар - сторонников теории плоской Земли тут нет".

Регистрация на сайте закрывается в полночь 15 мая.

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